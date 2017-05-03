«Хочет быть моделью для таких, как он – должен идти дальше, а не обижаться». Литвинова о скандале на «Минуте славы»

Рената Литвинова, актриса, режиссёр, сценарист, в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.
Рената Литвинова, актриса, режиссёр, сценарист, в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.
Как Вы держите удар, что называется? Вы переживаете по этому поводу? Или отпускаете ситуацию?
Рената Литвинова и Владимир Познер на "Минуте славы". Источник фото: instagram.com/renatalitvinovaofficiall/
Рената Литвинова:
Ну, в данном случае, это, конечно, была такая неловкая ситуация. Но мы её решили.
Да, я с ним пыталась разговаривать.
И, я надеюсь, он меня услышал. И человек, который хочет быть какой-то ролевой моделью для таких же, как он – он должен, всё-таки, идти дальше. А не обижаться.
Рената Литвинова: «Жёсткость нужно проявлять – не приветствую в частной жизни, но в работе могу»