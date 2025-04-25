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Депутат Рады: украинцы заканчиваются и не хотят идти в армию

25 апреля 2025 09:32
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Депутат Рады: украинцы заканчиваются и не хотят идти в армию-0

В Украине добровольный призыв в ряды вооруженных сил прекратился и началась принудительная мобилизация, сопровождающаяся побегами солдат из частей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на депутата Рады Иван Крулько.

Он отмечает, что у мобилизованных по принудительной мобилизации мотивация гораздо ниже. 

С 2022 года было зафиксировано более 100 тысяч случаев несанкционированного оставления частей.

С введением в стране военного времени и всеобщей поголовной мобилизации уход мужчин в возрасте 18-60 лет ограничен, а за уклонение от службы предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Фото: pixabay

# Международная политика

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