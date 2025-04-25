Голубика помогает организму бороться со старением и не только — врач

В голубике содержатся антиоксиданты. Они помогают организму бороться с процессами старения, а также снижают риск развития многих хронических заболеваний. Об этом РИА Новости рассказала врач-терапевт, диетолог Галина Волкова.

Специалист дополнила, что в ягоде также содержится большое количество витаминов и микроэлементов. Голубика полезна для зрения. Ее рекомендовано употреблять в пищу особенно тем, кто долго работает за компьютером: снижается усталость глаз и улучшается состояние сетчатки.

По словам Волковой, положительно голубика влияет и на сердечно-сосудистую систему, улучшает концентрацию, память и общее состояние нервной системы. А еще эта ягода из-за высокого содержания клетчатки полезна для пищеварения.

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