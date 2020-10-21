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Новый ректор БГУКИ: «Нам нужно наконец-то научиться ценить своё и ценить то, что делается для культуры»

21 октября 2020 18:10
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Новости Беларуси. Людей искусства нельзя ставить в рамки, но воспитывать их характер нужно. Такое мнение высказал премьер-министр Роман Головченко, представляя коллективу университета культуры и искусств их нового ректора Наталью Карчевскую, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новый ректор БГУКИ: «Нам нужно наконец-то научиться ценить своё и ценить то, что делается для культуры»-1

Глава правительства обратил внимание, что особенность этого вуза в том, что здесь получают образование люди творческие, обладающие особой чувствительностью к происходящим процессам. Именно эта категория людей, как правило, наиболее активно высказывает свою позицию и участвует в жизни страны. С такой молодежью нужно уметь работать, уверен премьер-министр.

Новый ректор БГУКИ: «Нам нужно наконец-то научиться ценить своё и ценить то, что делается для культуры»-4

Надо отметить, что Наталья Карчевская в этой сфере человек не новый – до назначения была первым замминистра культуры. Но что точно поможет в работе новому ректору, так это особая связь с университетом – в 1994 году Наталья Карчевская сама с отличием закончила этот вуз.

Новый ректор БГУКИ: «Нам нужно наконец-то научиться ценить своё и ценить то, что делается для культуры»-7

Наталья Карчевская, ректор Белорусского государственного университета культуры и искусств:
Мы будем работать над поиском принципиально новых подходов к развитию творческих проектов прежде всего. Потому что университет культуры и искусств – это совершенно особое учреждение образования, и в первую очередь важны, конечно, не те компетенции теоретические, которые получают студенты, а те компетенции, которые они получают в практико-ориентированном обучении. Мы ориентируемся исключительно на практику, потому что наш выпускник, сразу придя после окончания вуза, должен уметь создавать какие-то собственные проекты.

Ну и прежде всего мы должны понимать, что нам нужно наконец-то научиться ценить свое и ценить то, что делается для культуры в том числе.

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Новый ректор БГУКИ: «Нам нужно наконец-то научиться ценить своё и ценить то, что делается для культуры»-10

Напомним, 20 октября Президент принял ряд кадровых решений. Сразу в трех белорусских вузах появились новые руководители. Также поменялось руководство в Минском лингвистическом и Брестском техническом университетах.

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# Образование в Беларуси # Культура # Роман Головченко # Наталья Карчевская # Фотофакт

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