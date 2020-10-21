Новый ректор БГУКИ: «Нам нужно наконец-то научиться ценить своё и ценить то, что делается для культуры»

Новости Беларуси. Людей искусства нельзя ставить в рамки, но воспитывать их характер нужно. Такое мнение высказал премьер-министр Роман Головченко, представляя коллективу университета культуры и искусств их нового ректора Наталью Карчевскую, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава правительства обратил внимание, что особенность этого вуза в том, что здесь получают образование люди творческие, обладающие особой чувствительностью к происходящим процессам. Именно эта категория людей, как правило, наиболее активно высказывает свою позицию и участвует в жизни страны. С такой молодежью нужно уметь работать, уверен премьер-министр.

Надо отметить, что Наталья Карчевская в этой сфере человек не новый – до назначения была первым замминистра культуры. Но что точно поможет в работе новому ректору, так это особая связь с университетом – в 1994 году Наталья Карчевская сама с отличием закончила этот вуз.