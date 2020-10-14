Мода была неразрывно связана с архитектурой. Как выглядели улицы Минска в XIX веке

Новости Беларуси. Губернский Минск XIX века. Время Наполеоновских войн, таинственных масонов и классических шедевров, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ. Именно этот элегантный стиль, воспетый архитектурой Древней Греции и Рима, начинает диктовать свои условия.

Александра Володина, кандидат исторических наук, экскурсовод:

Напрыканцы XVIII стагоддзя барока, якое ўжо трансфармавалася ў ракако, стала занадта вытанчаным, занадта салодкім. І да нас на тэрыторыю Беларусі прыходзіць эстэтыка эпохі Асветніцтва, калі ідэальную структуру светапогляду, уладкавання свету бачаць у прастаце, ва ўпарадкаванасці, у роўных, абсалютна сціплых рысах. Без лішняга дэкору, без выкручастасці.

По всей Российской империи начинается глобальная перестройка. Вдохнуть новую жизнь в тогда деревянный Минск приезжает опытный архитектор Федор Крамер. В 1797-м, по указу Павла I, вице-губернатор Захарий Корнеев поручает ему модернизацию. Влияние того генплана минчане ощущают и сегодня. Уже после войны архитекторы взяли его за основу.

Александра Володина:

Галоўным дасягненнем класіцысцкай архітэктуры было знясенне гарадскіх валоў, старажытных, сярэднявечных, якія абмяжоўвалі горад. І пракладанне сучаснага праспекта Незалежнасці, тады – вуліцы, якая насіла нясціплую назву Захар’еўская (у гонар першага губернатара горада Мінска Захара Карнеева). Дзякуючы гэтаму праекту Мінск атрымаў магчымасць развівацца, прамую сетку вуліц, якой карыстаемся і сёння.

Интересно, что мода в XIX веке была неразрывно связана с архитектурой. С легкой руки первой жены Наполеона – Жозефины, талия на роскошных платьях поднимается вверх, а идеальным считался силуэт, который приближен к колонне. Такой же прямой и стройный. Чтобы визуально вытянуть силуэт, дамы носили шали.

Александра Володина:

Ратуша, якая была перабудавана некалькі разоў галоўнымі архітэктарамі горада, першы – Фёдар Крамер, была выканана ў стылі новым, прагрэсіўным, модным па ўсёй Еўропе, класіцызму: гэта былі калонны і трохвугольны франтон, што павінна было нас адносіць, напрыклад, да Парфенона.

Напротив Ратуши – живая легенда. Мужской базилианский монастырь XVII века в XIX стал элитной мужской гимназией. В этих стенах получили путевку в жизнь поэт Томаш Зан, археолог Юстас Тышкевич, композитор Станислав Монюшко и многие другие.