Его работы находятся в частных коллекциях Японии и Цейлона. Витражист из Беларуси рассказал секреты создания своих работ

Новости Беларуси. В мастерской известного белорусского витражиста Василия Матусевича, символично расположенной неподалеку от Национального художественного музея, тайны ремесла накрывают буквально с порога, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Особый стиль мастера известен далеко за пределами страны. Его работы находятся в частных коллекциях Швеции, Японии, Израиля, Болгарии и даже Цейлона. И все же родную мастерскую художник ни на что не променяет.

Василий Матусевич, витражист:

Меня зовут Матусевич Василий. Наберите в поисковике, кто это такой. Вам тут же вылетит куча витражей, статьи, какая-то информация. Я никуда отсюда не собираюсь ехать. Даже если бы посулили какие-то золотые горы. Во-первых, я могу все делать здесь, а туда возить. Я возил в Москву автомобилем, самолетом – в Израиль. Мне нет смысла переезжать для того, чтобы сделать работу.

Сейчас в Германию небольшую работу делаю, до этого в Петербург, буквально месяц назад. Мне сфотографируют, я обо всем договорюсь по скайпу или любой другой связи. Мне все покажут, расскажут: размеры, цвет, композицию. Я все сделаю по удаленке. Над этой работой мастер трудится уже больше года. Идеей живет от проработки эскиза до ее воплощения!

Василий Матусевич:

Это длинная работа будет сдана до конца месяца. Она многоцветная. Несколько раз я ездил в Москву, закупал, собирал полный комплект, чтобы все получилось. Это для Раковского Храма Всех Святых, там построили новый храм, деревянный, на святом источнике, на въезде в Раков. Там появятся такие радостные, солнечные, яркие витражи, изображающие наших православных святых.

Будет использована техника Тиффани плюс спекание фьюзинг, плюс роспись, запекание, может, даже травление. Многодельный витраж со всеми техниками. Я думаю, будет красиво.

В руках мастера обычное стекло превращается в шедевр. Композиция, созданная из цветного стекла, рассчитана на сквозное освещение. Все волшебство витража заключается в игре преломленного света, в результате чего появляются узоры необыкновенной красоты. Несколькими секретами создания такого витража Василий Яковлевич поделился с нашей программой.

Василий Матусевич:

Вот эскиз рисованный. Он переносится на кальку, дальше – на более плотный материал и разрезается на фрагменты. Каждый фрагмент является бумажным сегментом, из которого потом вырезается кусок стекла. Он накладывается на кусочек стекла, обводится маркером и стеклорезом вырезается. Дальше притачивается на станке, укладывается на место, оплетается, спаивается, патинируется. Ничего сложного. Сколько ни смотри на любимую столицу, каждый ее видит по-своему.