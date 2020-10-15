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«Это наши корни, здесь мы черпаем то, что нам надо для жизни». Посмотрите на белорусские пейзажи, которые пишет этот художник

15 октября 2020 09:51
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Золотая паутина солнца, нежное кружево зимы, аромат лугового чабреца и молочная дымка тумана. В любви родному краю Владимир Бизюк признается на языке живописи.

«Это наши корни, здесь мы черпаем то, что нам надо для жизни». Посмотрите на белорусские пейзажи, которые пишет этот художник-1

Владимир Бизюк, художник:
Это мельница гольшанская, там есть исторические здания. А вот здесь деревня, в которой жил мой дед, в которой родился мой отец. Я там бываю. Мне очень приятно, что деревня у нас вот такая красивая и живописная осталась.

«Это наши корни, здесь мы черпаем то, что нам надо для жизни». Посмотрите на белорусские пейзажи, которые пишет этот художник-4

Природа Синеокой, уютные местечки с церквушками и колоритные хутора в центре внимания. Внутренняя гармония художника выливается светом на полотна.

«Это наши корни, здесь мы черпаем то, что нам надо для жизни». Посмотрите на белорусские пейзажи, которые пишет этот художник-7

Владимир Бизюк:
По образованию я физик, и может быть это какой-то противовес. Ну, как у нас говорят, у физика должно что-то быть и от лирика. Меня радует то, что законы физики выполняются. Я знаю, какая должна быть длина волны у отраженного света, как она должна от падающей отличаться.

«Это наши корни, здесь мы черпаем то, что нам надо для жизни». Посмотрите на белорусские пейзажи, которые пишет этот художник-10

Родился наш герой в Сморгонском районе. Родной дом стоял в 60 метрах от железной дороги. Отсюда ностальгия по дымящим паровозам. Отец-железнодорожник был мастером на все руки и еще до войны сделал радиоприемник. Творческая жилка передалась по наследству.

«Это наши корни, здесь мы черпаем то, что нам надо для жизни». Посмотрите на белорусские пейзажи, которые пишет этот художник-13

23 года Владимир Александрович посвятил Ошмянской школе-интернату. Сейчас возглавляет Жупранскую школу имени Франциска Богушевича. Директор решал сделать музей в честь классика еще лучше и отправить учеников в путешествие по малой Родине.

«Это наши корни, здесь мы черпаем то, что нам надо для жизни». Посмотрите на белорусские пейзажи, которые пишет этот художник-16

Владимир Бизюк:
Музею в этом году исполнилось 50 лет, подошло время обновить музей, мы хотим немного расширить экспозиции, окунуть человека в историю того места, где это все происходило, где жил этот человек.

«Это наши корни, здесь мы черпаем то, что нам надо для жизни». Посмотрите на белорусские пейзажи, которые пишет этот художник-19

Это исторический центр Ошмян, Жупраны – это Ошмянский повет. Вот 2 храма, которые находятся в центре города, вот здесь они будут. Вот так постепенно мы перейдем, будут у нас и Гольшаны, и Боруны, и другие места.

«Это наши корни, здесь мы черпаем то, что нам надо для жизни». Посмотрите на белорусские пейзажи, которые пишет этот художник-22

В школьном дворике – живые витамины. За огородом и садом ухаживают все вместе. Есть даже своя лошадь, так что перезагрузиться можно прямо на переменке. Для своих подопечных директор приготовил сюрприз – солнечные часы. Душа изобретателя – она такая и это очень импонирует новому поколению.

«Это наши корни, здесь мы черпаем то, что нам надо для жизни». Посмотрите на белорусские пейзажи, которые пишет этот художник-25

Анастасия Макеева, корреспондент:
С детьми, наверное, приятно работать, потому что молодежь как-то молодит, есть такое?

Владимир Бизюк:
Да, с ними надо двигаться, должен работать принцип: «делай, как я». Дети ухаживают за этим памятником Франтишку Богушевичу и за его могилой. Класс закреплен, они регулярно даже летом приходят, здесь ухаживают за насаждениями и наводят порядок.

«Это наши корни, здесь мы черпаем то, что нам надо для жизни». Посмотрите на белорусские пейзажи, которые пишет этот художник-28

Художника, как магнитом, тянет к воде. В поисках зеркальных отражений он исколесил почти всю страну. Голубые озера, Нарочь, Сож, Неман, есть свое место силы и в Жупранах.

«Это наши корни, здесь мы черпаем то, что нам надо для жизни». Посмотрите на белорусские пейзажи, которые пишет этот художник-31

Владимир Бизюк:
Вот это есть та Ошмянка, удивительная река. В реке, кстати, водится форель, хариус – это рыба, которая очень любит чистую воду. Я не упускаю момент, если мимо проезжаю таких красивых мест, остановиться и побывать. У меня есть резиновая лодка, в этом году не удалось мне сплавиться, но я думаю, что успею, год еще не закончился.  

«Это наши корни, здесь мы черпаем то, что нам надо для жизни». Посмотрите на белорусские пейзажи, которые пишет этот художник-34

Сохранить живописную Беларусь для будущих поколений – девиз мастера. К слову, его умытые дождем улочки и васильковые луга прописалась во многих уголках Европы и Америки. В этих волшебных переливах люди узнают родные опушки и грибные места, и на сердце становится тепло и уютно. Именно этого и добивается Владимир Бизюк, чтобы мы научились видеть прекрасное рядом.  

«Это наши корни, здесь мы черпаем то, что нам надо для жизни». Посмотрите на белорусские пейзажи, которые пишет этот художник-37

Владимир Бизюк:  
В Турцию надо ехать только отдохнуть, если кто хочет. Я, например, с удовольствием отдыхаю и в Беларуси. Это наша Беларусь, она самобытная, прекрасная и мы должны ее любить, ценить, что у нас есть, приумножать, делать все, чтобы здесь было лучше и последующие поколения нам сказали «спасибо». Это наши корни, здесь мы черпаем все то, что нам надо для жизни.  

# Год малой родины # Культура # Владимир Бизюк # Анастасия Макеева # Фотофакт # Культура Беларуси

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