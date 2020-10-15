«Это наши корни, здесь мы черпаем то, что нам надо для жизни». Посмотрите на белорусские пейзажи, которые пишет этот художник

Золотая паутина солнца, нежное кружево зимы, аромат лугового чабреца и молочная дымка тумана. В любви родному краю Владимир Бизюк признается на языке живописи.

Владимир Бизюк, художник:

Это мельница гольшанская, там есть исторические здания. А вот здесь деревня, в которой жил мой дед, в которой родился мой отец. Я там бываю. Мне очень приятно, что деревня у нас вот такая красивая и живописная осталась.

Природа Синеокой, уютные местечки с церквушками и колоритные хутора в центре внимания. Внутренняя гармония художника выливается светом на полотна.

Владимир Бизюк:

По образованию я физик, и может быть это какой-то противовес. Ну, как у нас говорят, у физика должно что-то быть и от лирика. Меня радует то, что законы физики выполняются. Я знаю, какая должна быть длина волны у отраженного света, как она должна от падающей отличаться.

Родился наш герой в Сморгонском районе. Родной дом стоял в 60 метрах от железной дороги. Отсюда ностальгия по дымящим паровозам. Отец-железнодорожник был мастером на все руки и еще до войны сделал радиоприемник. Творческая жилка передалась по наследству.

23 года Владимир Александрович посвятил Ошмянской школе-интернату. Сейчас возглавляет Жупранскую школу имени Франциска Богушевича. Директор решал сделать музей в честь классика еще лучше и отправить учеников в путешествие по малой Родине.

Владимир Бизюк:

Музею в этом году исполнилось 50 лет, подошло время обновить музей, мы хотим немного расширить экспозиции, окунуть человека в историю того места, где это все происходило, где жил этот человек.

Это исторический центр Ошмян, Жупраны – это Ошмянский повет. Вот 2 храма, которые находятся в центре города, вот здесь они будут. Вот так постепенно мы перейдем, будут у нас и Гольшаны, и Боруны, и другие места.

В школьном дворике – живые витамины. За огородом и садом ухаживают все вместе. Есть даже своя лошадь, так что перезагрузиться можно прямо на переменке. Для своих подопечных директор приготовил сюрприз – солнечные часы. Душа изобретателя – она такая и это очень импонирует новому поколению.

Анастасия Макеева, корреспондент:

С детьми, наверное, приятно работать, потому что молодежь как-то молодит, есть такое? Владимир Бизюк:

Да, с ними надо двигаться, должен работать принцип: «делай, как я». Дети ухаживают за этим памятником Франтишку Богушевичу и за его могилой. Класс закреплен, они регулярно даже летом приходят, здесь ухаживают за насаждениями и наводят порядок.

Художника, как магнитом, тянет к воде. В поисках зеркальных отражений он исколесил почти всю страну. Голубые озера, Нарочь, Сож, Неман, есть свое место силы и в Жупранах.

Владимир Бизюк:

Вот это есть та Ошмянка, удивительная река. В реке, кстати, водится форель, хариус – это рыба, которая очень любит чистую воду. Я не упускаю момент, если мимо проезжаю таких красивых мест, остановиться и побывать. У меня есть резиновая лодка, в этом году не удалось мне сплавиться, но я думаю, что успею, год еще не закончился.

Сохранить живописную Беларусь для будущих поколений – девиз мастера. К слову, его умытые дождем улочки и васильковые луга прописалась во многих уголках Европы и Америки. В этих волшебных переливах люди узнают родные опушки и грибные места, и на сердце становится тепло и уютно. Именно этого и добивается Владимир Бизюк, чтобы мы научились видеть прекрасное рядом.