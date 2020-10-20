Новый ректор МГЛУ: политическая культура поможет студентам всегда принимать взвешенные решения

Наталья Лаптева, ректор Минского государственного лингвистического университета:

Политическая культура, которая поможет студентам (помогала и будет помогать) всегда принимать взвешенные решения, определять свою позицию, основываясь на знаниях, на истории, на опыте, позитивном, скорее всего, опыте. Развитие политической культуры, наверное, сейчас станет одной из ключевых задач. Именно в диалоге, во взаимодействии мы проверяем свои позиции, мы формируем новые взгляды, мы, наверное, опять взвешиваем, определяя свои «за» и «против».