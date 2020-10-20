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Новый ректор МГЛУ: политическая культура поможет студентам всегда принимать взвешенные решения

20 октября 2020 19:47
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Новости Беларуси. Стратегию работы со студентами новые руководители вузов уже продумали. Кроме самого образовательного процесса, внимания требует политическая культура молодежи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Новый ректор МГЛУ: политическая культура поможет студентам всегда принимать взвешенные решения-1

Наталья Лаптева, ректор Минского государственного лингвистического университета:  
Политическая культура, которая поможет студентам (помогала и будет помогать) всегда принимать взвешенные решения, определять свою позицию, основываясь на знаниях, на истории, на опыте, позитивном, скорее всего, опыте. Развитие политической культуры, наверное, сейчас станет одной из ключевых задач. Именно в диалоге, во взаимодействии мы проверяем свои позиции, мы формируем новые взгляды, мы, наверное, опять взвешиваем, определяя свои «за» и «против». 

Новый ректор МГЛУ: политическая культура поможет студентам всегда принимать взвешенные решения-4

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# Отставки и назначения в Беларуси # общество # Наталья Лаптева # Александр Лукашенко # Фотофакт

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