Александр Лукашенко о протестующих студентах: хотите учиться – учитесь, не хотите – уходите лучше сами

Новости Беларуси. Президент не раз отмечал: студенты во все времена отличались энергией и желанием перемен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новый ректор МГЛУ: политическая культура поможет студентам всегда принимать взвешенные решения
Но, оказавшись втянутыми в политические инсинуации и преступные схемы, оценить последствия и сформировать собственный взгляд на мир невозможно. Поэтому главная цель новых ректоров – объяснить молодежи, что на самом деле происходит вокруг и к чему могут привести только на словах безобидные марш-броски по столице.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Студентам там делать нечего, особенно творческого вуза. Слушайте, ну будущая интеллигенция. Они нам со сцены и с других подмостков будут показывать ту мораль, которая должна быть завтра. И здесь студентам надо просто довести: здесь не вопрос в том, что мы боремся против инакомыслия. Упаси господь, разные должны быть точки зрения. Всегда будут инакомыслящие, они или молчать будут, где-то там на кухне обсуждать, или в открытую будут. Мы не против этого боремся – мы боремся против нарушения закона. Они нарушают закон. Для кого-то это шалость.
Никого не уговаривайте, никого. Вот пришли, объяснили: вот такой порядок. Хотите учиться – учитесь, не хотите – ребят, уходите лучше сами. В воскресенье в Минске будет наведен порядок, потому что они по воскресеньям в основном ходят. Ну, показали, чего они стоят. Вы тоже увидели, хорошо. А теперь нужно объяснить всем один раз, предупредить, а потом не надо убаюкивать. Рассказали, объяснили – идите, решайте. Идите учитесь, если хотите. Нет? Вы должны как ректор первой сказать, заявить о том, что такое количество людей учиться не хотят. Ну не хотят, не надо: кто в армию, кто пойдет работать или еще куда-то – это право выбора, особенно сейчас.