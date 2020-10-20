Александр Лукашенко о протестующих студентах: хотите учиться – учитесь, не хотите – уходите лучше сами

Новости Беларуси. Президент не раз отмечал: студенты во все времена отличались энергией и желанием перемен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Новый ректор МГЛУ: политическая культура поможет студентам всегда принимать взвешенные решения Но, оказавшись втянутыми в политические инсинуации и преступные схемы, оценить последствия и сформировать собственный взгляд на мир невозможно. Поэтому главная цель новых ректоров – объяснить молодежи, что на самом деле происходит вокруг и к чему могут привести только на словах безобидные марш-броски по столице.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Студентам там делать нечего, особенно творческого вуза. Слушайте, ну будущая интеллигенция. Они нам со сцены и с других подмостков будут показывать ту мораль, которая должна быть завтра. И здесь студентам надо просто довести: здесь не вопрос в том, что мы боремся против инакомыслия. Упаси господь, разные должны быть точки зрения. Всегда будут инакомыслящие, они или молчать будут, где-то там на кухне обсуждать, или в открытую будут. Мы не против этого боремся – мы боремся против нарушения закона. Они нарушают закон. Для кого-то это шалость.