«И радость, и слёзы»: участники детского «Евровидения» поделились эмоциями перед финалом

Новости Беларуси. Вся Европа и далекая Австралия в ожидании развязки главной интриги детского «Евровидения», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Вся Европа и далекая Австралия в ожидании развязки главной интриги детского «Евровидения», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Решающий день – воскресенье (25 ноября). Но поддержать фаворитов конкурса можно уже сегодня: на официальном сайте конкурса стартовало онлайн-голосование. Отдать свой голос можно максимум за пять участников, в том числе и за представителя своей страны.
«25 ноября жду от вас голосов». Даниэль Ястремский просит белорусов поддержать его на детском «Евровидении»
Тем временем юные таланты берегут свои голоса – до финала все меньше времени. Очередной день евровизионной недели для участников был насыщен репетициями и общением с журналистами.
Дарина Красновецкая, представитель Украины на детском песенном конкурсе «Евровидение-2018»:
Здесь все настолько круто, столько эмоций перемешано – и радость, и слезы, и все такое в ярких красках. Все настолько красиво, что, честно, даже словами это невозможно передать.
Анна Филипчук, представитель России на детском песенном конкурсе «Евровидение-2018»:
Проще на самом деле, что в Беларуси проходит «Евровидение», потому что все могут тебя понять, поддержать. А если бы это было в другой стране, то было бы, конечно же, тяжелее. Беларусь мне очень нравится как страна. Я очень хочу здесь успеть посмотреть все и надеюсь, что у меня получится.
Напоминаем, что Беларусь в финале под 8-м номером. Выступление Даниэля Ястремского впечатляет визуальными эффектами. За три минуты на сцене юный певец успеет рассказать о своих увлечениях – от игры в баскетбол до езды на велосипеде, перемещаясь в оживающих декорациях.