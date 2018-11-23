«И радость, и слёзы»: участники детского «Евровидения» поделились эмоциями перед финалом

Новости Беларуси. Вся Европа и далекая Австралия в ожидании развязки главной интриги детского «Евровидения», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Решающий день – воскресенье (25 ноября). Но поддержать фаворитов конкурса можно уже сегодня: на официальном сайте конкурса стартовало онлайн-голосование. Отдать свой голос можно максимум за пять участников, в том числе и за представителя своей страны.

«25 ноября жду от вас голосов». Даниэль Ястремский просит белорусов поддержать его на детском «Евровидении»

Тем временем юные таланты берегут свои голоса – до финала все меньше времени. Очередной день евровизионной недели для участников был насыщен репетициями и общением с журналистами.