«Это просто грандиозно»: кадры с первой генеральной репетиции финала детского «Евровидения-2018»

Новости Беларуси. Первая генеральная репетиция финала детского «Евровидения» прошла в «Минск-Арене». На сцену в порядке, определенном жеребьевкой, вышли все 20 конкурсантов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За тем, как это было, следила наш корреспондент Яна Шипко.

Яна Шипко, СТВ:

Несмотря на приставку «евро», этот конкурс поистине глобальный музыкальный феномен. Уже завтра внимание поклонников «Евровидения» со всего мира будет приковано к Минску. Сейчас в «Минск-Арене» всего лишь репетиция, но атмосфера уже непередаваемая.

«И радость, и слёзы»: участники детского «Евровидения» поделились эмоциями перед финалом Сегодня участники выйдут на сцену дважды. Вечером генеральная репетиция со зрителями. В зале, конечно, будет аншлаг. Впрочем, даже на первом прогоне при пустом зале эмоции зашкаливают.

Энджелос Дадалиас, журналист (Греция):

Это фантастика! Беларусь потрясающая страна, организация на фантастическом уровне. Сцена впечатляет! Это просто грандиозно. В этом году такой серьезный уровень, все участники с сильным вокалом, оригинальные номера! Мне нравится Сербия, Мальта, Франция. Но у Беларуси тоже очень классный номер!