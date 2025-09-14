Между тем, властям Польши – вместо того, чтобы тратить деньги на содержание иностранного военного контингента – стоило бы направить их на поддержку и помощь своим гражданам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как выяснилось более 40 % поляков чувствуют себя незащищенными из-за нехватки средств. Об этом говорится в отчете подготовленном национальной компанией исследования рынка. Более 43 % опрошенных признались, что у них не остается денег после оплаты счетов. Основной причиной бедственного положения жители Польши считают постоянно растущие цены на продукты, товары и услуги. За первый квартал этого года индекс финансового благополучия в Польше составляет 46 из 100 баллов, что является одним из самых низких показателей в ЕС. Каждый четвертый поляк испытывает сильный стресс из-за своего материального положения.