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Экскурсия по Минску с конкурсанткой детского «Евровидения» из Азербайджана и ее семьёй

21 ноября 2018 17:18
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Новости Беларуси. В Минске продолжается большая евронеделя. 21 ноября на «Минск-Арене» прошла первая репетиция детского «Евровидения», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Решающий день в воскресенье 25 ноября. Ну а пока юные участники главного песенного конкурса континента знакомятся с нашей столицей. Этот день съемочная группа Дмитрия Бояровича провела с командой Азербайджана.

Экскурсия по Минску с конкурсанткой детского «Евровидения» из Азербайджана и ее семьёй-1

Фидан Гусейнова, представительница Азербайджана на международном песенном конкурсе «Евровидение-2018»:
Смотри, как красиво…

Эти слова маленькая Фидан повторяет невольно. Участница «Евровидения» от Азербайджана в Беларуси третий день, и до сих пор не скрывает восхищения. Прежде всего – несмотря на холодную погоду – от теплого приема.

Экскурсия по Минску с конкурсанткой детского «Евровидения» из Азербайджана и ее семьёй-4

Фидан Гусейнова:
Нас очень хорошо встретили, очень тепло, очень мило. Вышли из самолета, дошли до аэропорта – там «Welcome Azerbaijan to Minsk», еще шарики цвета нашего флага.

В Беларуси семья Гусейновых впервые. Поэтому о стране знает немного: к примеру, название главного проспекта и главный «алмаза».

Экскурсия по Минску с конкурсанткой детского «Евровидения» из Азербайджана и ее семьёй-7

Ягуб Гусейнов:
Вот эта библиотека – один из объектов, которые на самом деле мы хотели бы пойти посмотреть.

Экскурсия по Минску с конкурсанткой детского «Евровидения» из Азербайджана и ее семьёй-10

График Фидан расписан по часам. Сейчас семья едет в студию, там будут снимать видео визитку участницы.

Экскурсия по Минску с конкурсанткой детского «Евровидения» из Азербайджана и ее семьёй-13

Лишь после этого у Фидан есть немного свободного времени. Его девочка с отцом тратят на прогулку по предновогоднему городу.

Экскурсия по Минску с конкурсанткой детского «Евровидения» из Азербайджана и ее семьёй-16

Ягуб Гусейнов:
По-моему, елку готовятся устанавливать. Это самая основная елка, я думаю, будет? Главная елка.

В Азербайджане, кстати, Новый год отмечают почти так же, как и у нас. Со своими Шахта Баба и Гаргыз – Дедом Морозом и Снегурочкой. А у наших героев, кажется, уже праздничное настроение.

Ягуб Гусейнов:
Очень чистый город. Хоть сейчас зима, вроде бы должна быть слякоть и так далее. Потрясающе чистый город у вас. Люди очень добрые, очень доброжелательные.

Экскурсия по Минску с конкурсанткой детского «Евровидения» из Азербайджана и ее семьёй-19

В планах семьи и парк. В Баку, говорят гости, едва ли найдешь лес. Минск же в этом смысле эталон: здесь и подышать свежим воздухом можно, и птиц послушать.

Экскурсия по Минску с конкурсанткой детского «Евровидения» из Азербайджана и ее семьёй-22

Фидан Гусейнова:
Какие птички красивые. Мне очень нравится: здесь так красиво!

Экскурсия по Минску с конкурсанткой детского «Евровидения» из Азербайджана и ее семьёй-25

На «Евровидении» исполнительница споет I wanna be like you («Я хочу быть, как ты»). А точнее, как Лара Фабиан: с ней Фидан выступила на одной сцене дважды.

Экскурсия по Минску с конкурсанткой детского «Евровидения» из Азербайджана и ее семьёй-28

Фидан Гусейнова:
У каждого ребенка есть мечта быть похожим на кого-то.

Ягуб Гусейнов:
Она, допустим, мечтает быть похожим на отца.

Экскурсия по Минску с конкурсанткой детского «Евровидения» из Азербайджана и ее семьёй-31

Фидан Гусейнова:
Папа!

Поможет ли Беларусь исполнить мечту Фидан – покажет жизнь. Но время, проведенное здесь, девочка запомнит хотя бы из-за Дня рождения. В субботу ей – в Минске – исполнится 13 лет.

# Культура # Фотофакт

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