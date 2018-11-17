Как участница из Австралии отреагировала на снег? Беларусь встречает конкурсантов детского Евровидения-2018

Новости Беларуси. Участники детского Евровидения-2018 прибывают в Беларусь. В Национальном аэропорту 17 ноября встречали делегации из Австралии, Сербии, Уэльса и Албании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всего же свое участие в международном музыкальном конкурсе подтвердили 19 государств, и это рекордное количество представителей. Корреспондент Юлия Бешанова одной из первых познакомилась с юными артистами.

В Национальном аэропорту Минск сегодня царила праздничная атмосфера. С утра здесь встречали участников детского музыкального конкурса Евровидение-2018. Принимали юных исполнителей как настоящих звезд – в VIP-зале. Первой на белорусскую землю прибыла 12-летняя Джаэль Уэна из Австралии. Импровизированный концерт состоялся буквально сразу, как девочка сошла с трапа. Не остановила даже усталость от перелета длиной почти в сутки.

Сегодня многое для участников Евровидения было впервые. И если к теплому приему гости, которые наслышаны о белорусском гостеприимстве, были готовы, то вот снег на гостью из Австралии, где сейчас температура достигает +30ºС, произвел неизгладимое впечатление.

Беларусь станет хозяйкой европейского музыкального конкурса уже во второй раз. Первый раз мы принимали этот детский песенный форум в 2010 году. Популярное музыкальное шоу пройдет в спортивно-развлекательном комплексе «Минск-Арена». Там сейчас идут последние приготовления.

Впереди у участников непростые, но яркие будни. Графики расписаны буквально по минутам. Уже во вторник начнутся репетиции на главной сцене праздника. Евродомом для делегаций станет «Президент-Отель».

Юлия Бешанова, СТВ:

Наша страна на европейском празднике музыки соберет число участников из 19 государств – это рекордное количество. Открытие недели Евровидения пройдет уже в понедельник в выставочном комплексе «БелЭкспо». Ожидается, что в церемонии примут участие почти 300 гостей.

Финал конкурса пройдет воскресенье вечером на «Минск-Арене». Беларусь на праздник представит Даниэль Ястремский с песней Time.

«Для меня это самый большой этап». Даниэль Ястремский о подготовке к конкурсу «Детское Евровидение», о главном конкуренте и песне