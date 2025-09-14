Прямой эфир

Ярмарка и фестиваль живой музыки! Рассказываем, где в Минске можно продлить послевкусие праздника

14 сентября 2025 10:49
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Миллионы постов в соцсетях и сотни тысяч позитивных лайков под ними. День города оставил добрую память у минчан и их гостей. Массовые мероприятия действительно стали таковыми, а локаций для фото – было хоть отбавляй. Самые стойкие участники праздника стали свидетелями грандиозного фейерверка в центре Минска. Огненное шоу – всегда эффектное завершение торжеств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ярмарка и фестиваль живой музыки! Рассказываем, где в Минске можно продлить послевкусие праздника-2

Некоторые сожалеют, что суббота так быстро закончилась, но и для них – есть позитивная новость. Для продления послевкусия праздника, сегодня, 14 сентября, в Минске также можно найти локации. В Ботаническом саду продолжится фестиваль «Классика. Live». У Дворца спорта по-прежнему остается развернута фуд-зона. Угощения и развлечения – предложат десятки уличных кафе и праздничная ярмарка.

Ярмарка и фестиваль живой музыки! Рассказываем, где в Минске можно продлить послевкусие праздника-4

Люди смотрят на достижения, на какие-то народные ремесла, то, что handmade делают, поэтому я считаю, что это правильно. И даже показать со стороны. Я знаю, что очень много россиян тоже приезжают к нам в Беларусь, как бы на праздники все, и они любят Беларусь.

В торговых рядах у Дворца спорта можно найти различные сувениры, которые еще не раз напомнят о том, как ярко Минск отметил 958-й день рождения. К слову, его теперь будут праздновать именно 13 сентября 47 минчан. Столько малышей родилось в праздничный день в столице. Это 30 мальчиков и 17 девочек, в том числе двойня.

# День города в Минске

Другие новости рубрики

Все новости
Пополнение в зоопарке! В Гродно у пары лам родился малыш
14 сентября 2025 08:02

Пополнение в зоопарке! В Гродно у пары лам родился малыш

Нельзя быть вторым Тарковским, надо быть первым собой! Халецкий о требовательном зрителе и любви к кино
14 сентября 2025 07:58

Нельзя быть вторым Тарковским, надо быть первым собой! Халецкий о требовательном зрителе и любви к кино

Афиши, реквизит и редкие документы – уникальная выставка открылась в Купаловском театре
14 сентября 2025 07:57

Афиши, реквизит и редкие документы – уникальная выставка открылась в Купаловском театре