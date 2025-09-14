Ярмарка и фестиваль живой музыки! Рассказываем, где в Минске можно продлить послевкусие праздника

Миллионы постов в соцсетях и сотни тысяч позитивных лайков под ними. День города оставил добрую память у минчан и их гостей. Массовые мероприятия действительно стали таковыми, а локаций для фото – было хоть отбавляй. Самые стойкие участники праздника стали свидетелями грандиозного фейерверка в центре Минска. Огненное шоу – всегда эффектное завершение торжеств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Некоторые сожалеют, что суббота так быстро закончилась, но и для них – есть позитивная новость. Для продления послевкусия праздника, сегодня, 14 сентября, в Минске также можно найти локации. В Ботаническом саду продолжится фестиваль «Классика. Live». У Дворца спорта по-прежнему остается развернута фуд-зона. Угощения и развлечения – предложат десятки уличных кафе и праздничная ярмарка.

Люди смотрят на достижения, на какие-то народные ремесла, то, что handmade делают, поэтому я считаю, что это правильно. И даже показать со стороны. Я знаю, что очень много россиян тоже приезжают к нам в Беларусь, как бы на праздники все, и они любят Беларусь.

В торговых рядах у Дворца спорта можно найти различные сувениры, которые еще не раз напомнят о том, как ярко Минск отметил 958-й день рождения. К слову, его теперь будут праздновать именно 13 сентября 47 минчан. Столько малышей родилось в праздничный день в столице. Это 30 мальчиков и 17 девочек, в том числе двойня.