«Это был классный опыт»: участники детского «Евровидения» сходили в Купаловский музей и попробовали зефир

Новости Беларуси. Даже в плотном графике юные вокалисты детского «Евровидения-2018» находят время для знакомства с белорусской культурой. 22 ноября ребята отправились в Купаловский музей, визитную карточку нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сердца участников растопили белорусские куклы-обереги, которые они смастерили своими руками.

Манью, представитель Уэльса на международном песенном конкурсе «Евровидение-2018»:

Мне очень нравится, действительно уникальная работа. И пояс, вышивка прекрасна.

В самом интерактивном музее столицы ребята окунулись в атмосферу Купалья. Они не только познакомились с творчеством белорусского песняра, но и разучили наши народные танцы и песни.

В 2018 году рекордное количество участников – 20. Новички – Казахстан и Уэльс. Для Манью наш фольклор оказался близок: мелодии похожи на валлийские народные.

Манью:

В целом это был классный опыт. Янка Купала известный поэт, и мне было очень интересно о нем узнать.

Распробовать Беларусь готовится австралийская делегация.