Пополнение в зоопарке! В Гродно у пары лам родился малыш

О пополнении в семье Галочки и Принца. Так зовут лам, живущих в Гродненском зоопарке. У них родился малыш, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это мальчик. За нежную и мягкую шерсть его назвали Бархат. Он уже окреп и гуляет в уличном вольере, радуя посетителей. Чувствует себя хорошо. Аппетит у него отменный.

Илона Миколайчик, экскурсовод Гродненского зоологического парка:

Первые несколько месяцев малыш будет очень сильно связан со своей матерью, питается молоком своей матери, а потом, как взрослое животное, перейдет на растительный корм.

Галочка и Принц – опытные родители. Бархат у них – третий ребенок. Всего в Гродненском зоопарке теперь 8 лам.