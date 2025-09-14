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Пополнение в зоопарке! В Гродно у пары лам родился малыш

14 сентября 2025 08:02
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О пополнении в семье Галочки и Принца. Так зовут лам, живущих в Гродненском зоопарке. У них родился малыш, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это мальчик. За нежную и мягкую шерсть его назвали Бархат. Он уже окреп и гуляет в уличном вольере, радуя посетителей. Чувствует себя хорошо. Аппетит у него отменный.

Пополнение в зоопарке! В Гродно у пары лам родился малыш-2

Илона Миколайчик, экскурсовод Гродненского зоологического парка:
Первые несколько месяцев малыш будет очень сильно связан со своей матерью, питается молоком своей матери, а потом, как взрослое животное, перейдет на растительный корм.

Галочка и Принц – опытные родители. Бархат у них – третий ребенок. Всего в Гродненском зоопарке теперь 8 лам.

# Гродненский зоопарк

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