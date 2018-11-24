Видеофакт: генеральная репетиция детского «Евровидения-2018»

Новости Беларуси. Генеральная репетиция детского «Евровидения» в эти минуты проходит на сцене «Минск-Арены», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Это просто грандиозно»: кадры с первой генеральной репетиции финала детского «Евровидения-2018» Итоговый прогон открыт для зрителей и проходит с аншлагом, так что на сцене все в точности как в финальном шоу.

Репетиция транслируется в 20 странах, которые участвуют в конкурсе – пока не для зрителей, а для жюри. Именно сейчас они выставят свои баллы, которые потом суммируют с результатами онлайн-голосования.

Меньше суток до финала грандиозного песенного события. За белоруса болеем под 8-м номером. «25 ноября жду от вас голосов». Даниэль Ястремский просит белорусов поддержать его на детском «Евровидении»