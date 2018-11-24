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Видеофакт: генеральная репетиция детского «Евровидения-2018»

24 ноября 2018 16:57
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Новости Беларуси. Генеральная репетиция детского «Евровидения» в эти минуты проходит на сцене «Минск-Арены», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Видеофакт: генеральная репетиция детского «Евровидения-2018»-1

Видеофакт: генеральная репетиция детского «Евровидения-2018»-3

«Это просто грандиозно»: кадры с первой генеральной репетиции финала детского «Евровидения-2018»

Итоговый прогон открыт для зрителей и проходит с аншлагом, так что на сцене все в точности как в финальном шоу.

Видеофакт: генеральная репетиция детского «Евровидения-2018»-6

Репетиция транслируется в 20 странах, которые участвуют в конкурсе – пока не для зрителей, а для жюри. Именно сейчас они выставят свои баллы, которые потом суммируют с результатами онлайн-голосования.

Видеофакт: генеральная репетиция детского «Евровидения-2018»-9

Меньше суток до финала грандиозного песенного события. За белоруса болеем под 8-м номером.

«25 ноября жду от вас голосов». Даниэль Ястремский просит белорусов поддержать его на детском «Евровидении»

Видеофакт: генеральная репетиция детского «Евровидения-2018»-12

Кстати, этот день стал особенным для участницы из Азербайджана – 24 ноября она именинница. Юной певице этот день рождения запомнится на всю жизнь.

Видеофакт: генеральная репетиция детского «Евровидения-2018»-15

# Культура # Даниэль Ястремский # Фотофакт

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