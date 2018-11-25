Финал детского «Евровидения-2018» пройдёт сегодня в Минске

Новости Беларуси. Главный песенный хит Европы в исполнении юных артистов выберут 25 ноября в Минске. До финала детского «Евровидения» остается несколько часов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Видеофакт: генеральная репетиция детского «Евровидения-2018»

За хрустальный микрофон в 2018 году сразятся участники из 20 стран (это рекорд за всю историю конкурса). Шоу начнется с красочного парада флагов в 18:00 по минскому времени.