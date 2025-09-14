Прямой эфир

Афиши, реквизит и редкие документы – уникальная выставка открылась в Купаловском театре

14 сентября 2025 07:57
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

14 сентября 1920 года состоялось торжественное открытие Белорусского государственного театра. Теперь это Купаловский. Нынешний сезон у него проходит в юбилейный – 105-й год основания театра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Афиши, реквизит и редкие документы – уникальная выставка открылась в Купаловском театре-2

По этому случаю все зрители, при покупке билетов в кассе театра автоматически получают подарок. Эта открытка с автографами и пожеланиями. Хоть 14 сентября и считается днем рождения Купаловского, его здание появилось гораздо раньше. Театр является старейшим профессиональным в Беларуси. Об этом рассказывает выставка, которая будет встречать в холле зрителей весь сентябрь.

Афиши, реквизит и редкие документы – уникальная выставка открылась в Купаловском театре-4

Андрей Демянюк, директор Национального архива Беларуси:
Уникальные документы, я считаю, это период Великой Отечественной войны, там, где прослеживается история пребывания театра и артистов театра в эвакуации. Очень интересные документы времен Великой Отечественной войны о выступлении артистов театра на фронтовых площадках перед бойцами и командирами советской армии. Тоже есть очень интересные, уникальные документы.

Афиши, реквизит, редкие документы – многое представлено широкой публике впервые. Выставку Академический театр имени Янки Купалы подготовил совместно с Национальным архивом Беларуси при содействии Музея истории театральной и музыкальной культуры.

# Театр # Купаловский театр # Выставка # Андрей Демянюк

Другие новости рубрики

Все новости
Как привлечь молодых талантливых режиссёров на телевидение? Мнение Кирилла Халецкого
14 сентября 2025 07:46

Как привлечь молодых талантливых режиссёров на телевидение? Мнение Кирилла Халецкого

В Беларуси возможно всё! Кирилл Халецкий о патриотизме и кинодебюте в 21 год
14 сентября 2025 07:38

В Беларуси возможно всё! Кирилл Халецкий о патриотизме и кинодебюте в 21 год

На «Линии Сталина» 14 сентября состоится реконструкция боя Афганской войны
14 сентября 2025 07:33

На «Линии Сталина» 14 сентября состоится реконструкция боя Афганской войны