Афиши, реквизит и редкие документы – уникальная выставка открылась в Купаловском театре

14 сентября 1920 года состоялось торжественное открытие Белорусского государственного театра. Теперь это Купаловский. Нынешний сезон у него проходит в юбилейный – 105-й год основания театра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По этому случаю все зрители, при покупке билетов в кассе театра автоматически получают подарок. Эта открытка с автографами и пожеланиями. Хоть 14 сентября и считается днем рождения Купаловского, его здание появилось гораздо раньше. Театр является старейшим профессиональным в Беларуси. Об этом рассказывает выставка, которая будет встречать в холле зрителей весь сентябрь.

Андрей Демянюк, директор Национального архива Беларуси:

Уникальные документы, я считаю, это период Великой Отечественной войны, там, где прослеживается история пребывания театра и артистов театра в эвакуации. Очень интересные документы времен Великой Отечественной войны о выступлении артистов театра на фронтовых площадках перед бойцами и командирами советской армии. Тоже есть очень интересные, уникальные документы.

Афиши, реквизит, редкие документы – многое представлено широкой публике впервые. Выставку Академический театр имени Янки Купалы подготовил совместно с Национальным архивом Беларуси при содействии Музея истории театральной и музыкальной культуры.