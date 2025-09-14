НАТО перебрасывает военных и бронетехнику в Литву

Страны НАТО используют учение «Запад 2025» для того, чтобы усилить свое присутствие у границ Беларуси. Так Германия перебрасывает подразделения Бундесвера в Литву, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это около двух тысяч военнослужащих и почти тысяча единиц бронетехники. По заявлению командования немецкой армии, контингент направлен для защиты своего союзника по альянсу от возможной агрессии с Востока.

Йорг Зее, генерал-майор немецкой армии:

В данном случае Германия выполняет свои обязательства по трем пунктам: обеспечение надежного сдерживания и, при необходимости, готовность защищать восточные рубежи НАТО. Во-вторых, мы предоставляем для этого мощные и готовые к развертыванию Вооруженные Силы. И, в-третьих, речь идет о союзнических отношениях с Литвой.

Только в Бундесвере промолчали, что немецкий контингент вместе с тем отрабатывает переброску войск в зону условного конфликта и для участия в масштабных учениях НАТО, которые пройдут в Литве. В них задействуют более 8 тысяч военнослужащих из 14 стран, 40 кораблей, 30 самолетов и почти две тысячи единиц техники. К этому военному процессу присоединилась и Франция. Только Париж решил помочь Польше. Туда отправлена эскадрилья истребителей французских ВВС. Цель та же – обеспечить безопасность союзника по альянсу все от той же угрозы агрессии со стороны восточных соседей.