Какой необычный талисман из «Ледникового периода» привезла с собой французская участница детского «Евровидения»?

Новости Беларуси. У юных участников детского «Евровидения-2018» плотный график. Съемки визиток, пресс-конференции, но они успевают наслаждаться атмосферой и заводить новых друзей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как раз о дружбе песня Анжелины из французского Прованса. Ну а с песней она дружит с самого детства.