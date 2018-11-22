Какой необычный талисман из «Ледникового периода» привезла с собой французская участница детского «Евровидения»?

Новости Беларуси. У юных участников детского «Евровидения-2018» плотный график. Съемки визиток, пресс-конференции, но они успевают наслаждаться атмосферой и заводить новых друзей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Как раз о дружбе песня Анжелины из французского Прованса. Ну а с песней она дружит с самого детства.
Анжелина, представитель Франции на международном песенном конкурсе «Евровидение-2018»:
Я просто обожаю петь, где бы я ни находилась, даже когда чищу зубы или еду с родителями в машине. Это помогает мне на сцене. Адреналин помогает справиться с волнением.
За кулисами Анжелина не расстается со своими счастливыми талисманами – бельчатами из «Ледникового периода».
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