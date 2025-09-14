Штурм объекта и ликвидация ЧС – как проходит учение «Запад-2025» в Борисовском районе

Уничтожение условного незаконного вооруженного формирования и ликвидация последствий чрезвычайной ситуации – сегодня, 14 сентября, отрабатывается в рамках учения на полигоне МЧС в Борисовском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Даниил Дроботов, корреспондент:

Белорусские и российские подразделения проводят наступательную операцию. Боевики расположились в закрытых укреплениях и ведут ответный огонь. В ходе боя осуществляется выборочно поражение противника и объектов, так как государству необходима продукция данного предприятия.

Первый удар наносят при помощи БПЛА. Таким образом противник лишается пусковых установок. Дальше в дело вступают саперные подразделения, которые подрывают укрепление и открывают путь штурмовикам. Для отвлечения внимания воинские подразделения используют задымление с ложной стороны. Тем временем штурмовики прорываются в захваченные локации и производят зачистку.

Командир воинской части, позывной «Армада»:

Своими действиями заставили противника покинуть первый рубеж, проделали проходы в его инженерных заграждениях, в заборе. Показали противнику ложное направление нашей атаки и пятью штурмовыми группами с пяти направлений, соответственно, осуществили прорыв на указанный объект инфраструктуры.

Параллельно дроны проводят разведку с воздуха и докладывают в штаб о ходе операции. На земле в этот момент штурмовые группы при помощи БТР и гранатометов зачищают оставшиеся здания. В тесном тактическом взаимодействии подразделения осуществляют штурм главного управления незаконного воинского формирования.

Павел Шебеко, заместитель командующего войсками Северо-Западного оперативного командования Вооруженных Сил Беларуси:

Сегодня на полигоне МЧС «Светлая Роща» мы отработали совместные действия белорусских и российских воинских подразделений с подразделениями Министерства по чрезвычайным ситуациям. Незаконное вооруженное формирование захватило и удерживает часть авиаремонтного подразделения. Подразделение белорусских и российских Вооруженных Сил осуществляли блокирование объекта и уничтожение незаконного вооруженного формирования на объекте. В ходе розыгрыша эпизода разыгрывались тактические действия по локализации очагов пожара, возникших в результате действий подразделений.