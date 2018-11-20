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Участница детского «Евровидения» из Казахстана подарила Александру Лукашенко оберег

20 ноября 2018 11:15
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Новости Беларуси. 20 ноября Президент Александр Лукашенко встретился с участниками Международного детского песенного конкурса «Евровидение-2018» во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На память о встрече останутся фотографии и подарки.

Участница детского «Евровидения» из Казахстана подарила Александру Лукашенко оберег-1

Юная певица из Казахстана, например, преподнесла Александру Лукашенко оберег. Кроме того, артисты подготовили для Президента аналог главного приза детского «Евровидения» – это микрофон из прозрачного стекла. Изготовили его в Беларуси.

Участница детского «Евровидения» из Казахстана подарила Александру Лукашенко оберег-4

Участница детского «Евровидения» из Казахстана подарила Александру Лукашенко оберег-6

Данэлия Тулешова, представитель Казахстана на Международном детском песенном конкурсе «Евровидение-2018»:
Это был оберег для дома. И я уверена, что он у него будет стоять дома и будет его оберегать.

Он поблагодарил меня и попросил передать привет от него президенту нашему Нурсултану Абишевичу, и я обязательно передам, как только с ним встречусь.

Здесь очень-очень красиво. Я как будто побывала в замке принцессы какой-то. Сегодняшний день вселил в меня еще больше удачи, потому что мне пожелал удачи Президент. Я уверена, что я достойно представлю Казахстан.

Участница детского «Евровидения» из Казахстана подарила Александру Лукашенко оберег-9

Анна Филипчук, представитель России на Международном детском песенном конкурсе «Евровидение-2018»:
Я узнала здесь много нового. Увидела красоту, как здесь красиво. Зеленая комната, где совещались сами президенты. Это очень интересно. И я рада, что здесь оказалась.

Участница детского «Евровидения» из Казахстана подарила Александру Лукашенко оберег-12

Участница детского «Евровидения» из Казахстана подарила Александру Лукашенко оберег-14

Участница детского «Евровидения» из Казахстана подарила Александру Лукашенко оберег-16

Участница детского «Евровидения» из Казахстана подарила Александру Лукашенко оберег-18

# общество # Данэлия Тулешова # Фотофакт

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