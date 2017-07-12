Квентин Тарантино собирается снять фильм о Чарльзе Мэнсоне

Новости США. Культовый режиссер уже написал сценарий нового фильма о серийном убийце, а его съемки запланированы на будущий год. Сам Тарантино еще ничего не говорил о своем проекте, но приближенные к постановщику источники утверждают, что подготовительный этап идет полным ходом, а сам Квентин активно формирует актерский состав.

Чарльз Мэнсон. Фото: Rockcult

Напомним, что в 1969 году лидер коммуны «Семья» Чарльз Мэнсон приказал своим последователям напасть на особняк в Лос-Анджелесе и убить всех людей в доме. Среди жертв оказалась беременная жена режиссера Романа Полански Шэрон Тейт. Все члены «Семьи» были приговорены к смертной казни, но приговор был изменен на пожизненное заключение. Зная стиль Квентина Тарантино, можно предположить, что фильм может достаточно далеко отойти от реальных событий. Вполне допустимо, что режиссер придумал новую историю, в которой будут задействованы участники реальных событий.

Фото: TheHR