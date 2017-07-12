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Квентин Тарантино собирается снять фильм о Чарльзе Мэнсоне

12 июля 2017 09:41
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Новости США. Культовый режиссер уже написал сценарий нового фильма о серийном убийце, а его съемки запланированы на будущий год.

Сам Тарантино еще ничего не говорил о своем проекте, но приближенные к постановщику источники утверждают, что подготовительный этап идет полным ходом, а сам Квентин активно формирует актерский состав.

Квентин Тарантино собирается снять фильм о Чарльзе Мэнсоне-1

Чарльз Мэнсон. Фото: Rockcult

Напомним, что в 1969 году лидер коммуны «Семья» Чарльз Мэнсон приказал своим последователям напасть на особняк в Лос-Анджелесе и убить всех людей в доме. Среди жертв оказалась беременная жена режиссера Романа Полански Шэрон Тейт. Все члены «Семьи» были приговорены к смертной казни, но приговор был изменен на пожизненное заключение.

Зная стиль Квентина Тарантино, можно предположить, что фильм может достаточно далеко отойти от реальных событий. Вполне допустимо, что режиссер придумал новую историю, в которой будут задействованы участники реальных событий.

Квентин Тарантино собирается снять фильм о Чарльзе Мэнсоне-4

Фото: TheHR

Инсайдеры говорят, что в роли Шэрон Тейт Тарантино хочет видеть Марго Робби, а Брэду Питту была предложена роль детектива, ведущего дело о нападении. Также для участия в проекте приглашены Дженнифер Лоуренс и постоянный актер Квентина Сэмюэл Л. Джексон.

Последний на сегодняшний день фильм Тарантино «Омерзительная восьмерка» вышел в конце 2015 года.

Недавно мы писали о том, что Квентин Тарантино собрался жениться.

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