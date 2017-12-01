9 лучших фильмов с музыкой Эннио Морриконе

Над каждым фильмом непременно работает целая армия специалистов, за любой картиной стоят десятки людей, большинство имен которых так и остается неизвестно широкой публике. Без хорошего музыкального сопровождения не обходится практически ни одна лента, но композиторов слава преимущественно обходит стороной. Однако среди них есть один человек, который не нуждается в представлении. Саундреки Эннио Морриконе уже шестьдесят лет украшают лучшие фильмы самых известных режиссеров мира, а его мелодии узнают даже мало разбирающиеся в музыке зрители.

Фото: THR

1 декабря телеканал СТВ покажет концерт Эннио Морриконе в Венеции «Записки мира». В этом великолепном представлении можно услышать музыку из его самых известных фильмов в исполнении оркестра Рома Синфониетта, под руководством самого маэстро Морриконе. Мы предлагаем вам настроиться на концерт и вспомнить лучшие картины, которые навсегда вошли в историю, не в последнюю очередь, из-за чарующей музыки Эннио Морриконе. «Долларовая трилогия» (1964-1966)

Фото: imdb.com

Три классических спагетти-вестерна Серджио Леоне, подарившие миру двух легенд: композитора Эннио Морриконе и актера Клинта Иствуда. «За пригоршню долларов», «На несколько долларов больше» и «Хороший, плохой, злой» запоминаются не столько молчаливыми героями и долгими напряженными планами, как невероятной музыкой, ставшей полноценным героем лент. Меланхоличные гитарные рифы, имитация воя койота, барабанные крещендо определяют настроение всех трех картин. Заглавную тему из «Хорошего, плохого, злого» узнает каждый, а «The Ecstasy Of Gold» образцовый пример того, как можно создать сильнейшее напряжение тогда, когда на экране ничего не происходит. «Нечто» (1982)

Фото: imdb.com

Фильм ужасов Джона Карпентера «Нечто» хорош сам по себе, но благодаря Морриконе он стал еще и новаторским. «Нечто» – первый ужастик, где основной страх и напряжение нагнетается не «бу-эффектом», а музыкой. Главная тема фильма в ритме сердцебиения играет до своей кульминации целых семь минут, и за это время самые впечатлительные зрители вполне могут заработать преждевременную седину. «Нечто» стал первым фильмом, в котором маэстро использовал электронную музыку, и его синтезаторные интермедии обеспечили картине узнаваемость и славу. «Однажды в Америке» (1984)

Фото: imdb.com

Великое гангстерское кино и последняя совместная работа Морриконе с его одноклассником и близким другом Серджио Леоне. Главная тема на флейте из «Однажды в Америке» узнается с первых нот, а инструментальные композиции «The Theme Song», «Deborah’s Theme» и «Cockeye’s Song» делают мрачную гангстерскую сагу человечнее и интимнее. В год выхода «Однажды в Америке» не поняли и раскритиковали, но сейчас эта картина и ее саундрек навсегда прописались в числе лучших. «Миссия» (1986)

Фото: imdb.com

Многие считают звуковую дорожку к фильму «Миссия» величайшим саундреком в истории. Этот фильм рассказывает о сложных отношениях испанских иезуитов с южноамериканскими аборигенами, и мелодии Морриконе блестяще отражают это столкновение. Здесь умело перемешиваются народная музыка и Лондонский симфонический оркестр, этнические барабаны и церковные хоралы, испанские гитары и незамысловатые гобои. Именно в «Миссии» композитор явственно представил публике свою идею о «музыке как спасении». «Неприкасаемые» (1987)

Фото: imdb.com

И снова гангстеры, и снова великолепная музыка, передающая все напряжение от столкновения банды Аль Капоне с ФБР. Джазовые трубы в саундреке завораживают, а отдельные композиции двигают сюжет – знаменитая сцена перестрелки на вокзале не получилась бы такой пугающей без «Machine Gun Lullaby». Музыка к «Неприкасаемым» принесла Морриконе первую в карьере премию «Грэмми». «Легенда о пианисте» (1998)

Фото: imdb.com

Полуфантастическая феерия о мальчике, который родился, прожил всю жизнь на корабле и ни разу не ступил на землю. Но он был величайшим пианистом в истории, и его музыка очаровывала всех, кто ее слышал… Не удивительно, что для работы над фильмом о гениальном музыканте был приглашен гениальный композитор, который написал те волшебные композиции, исполняемые Дэнни Будменом Т.Д. Лемоном Тысяча-девятисотым в картине. «Малена» (2000)

Фото: imdb.com

Спорный, но удивительно красивый и пронзительный фильм Дузеппе Торнаторе о жизни молодой вдовы Малены в маленьком итальянском городке. Женщины распускают о ней грязные сплетни, мужчины ходят за нею по пятам, а юный главный герой просто считает ее совершенством. Чарующий саундтрек Морриконе проходит через весь фильм, но особенно волшебным он становится тогда, когда на экране появляется героиня Моники Белуччи – настоящее воплощение музыки сердца. «Лучшее предложение» (2012)

Фото: imdb.com

Блистательный драматический триллер того же Джузеппе Торнаторе, способный удивить даже искушенных зрителей. Захватывающая история о пожилом аукционисте и коллекционере станет настоящим наслаждением для эстетов, ведь кроме увлекательного сюжета здесь невероятная картинка и чудесная музыка. Волшебные мелодии Морриконе играют лишь тогда, когда на экране присутствуют произведения искусства, что делает их восприятие ярче и приравнивает саундрек маэстро к творчеству великих мастеров прошлого. «Омерзительная восьмерка» (2015)

Фото: imdb.com