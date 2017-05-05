Я обязан стать лучшим для своих детей и пока я собой не доволен: Брэд Питт дал первое интервью о разводе с Джоли

Брэд Питт впервые заговорил о своем разводе с Анжелиной Джоли. После 8-дневной фотосъемки в национальных парках Эверглейдс, Белые Пески и Пещеры Карлсбада он и Майкл Патернити поговорили о том, как двигаться дальше, если все разваливается. Интервью для глянцевого издания GQ Style получилось откровенным и немного философским. Питт честно признал ряд проблем: с алкоголем, с поведением и с детьми. Такая прямота вызвала одобрение читателей и ряда американских СМИ и в некоторой степени реабилитировала репутацию актера. Выдержки из этого большого материала вы можете прочитать ниже. Журналист посетил особняк Питта в Лос-Анджелесе, в котором Брэд живет с 1994 года. Сейчас в доме, в котором совсем недавно кипела жизнь, тишину нарушает только храп бульдога Жака. Более роскошные владения, «дома детства» его детей, актер себе «присвоить» не позволил.

Photo by Ryan Mcginley.

Брэд Питт:

В этом доме всегда царил хаос и сумасшествие, отовсюду раздавались голоса, а теперь все дни, как ты видишь... Эм, торжественные, очень тихие. Не знаю, мне постоянно нужно что-то создавать. Если я не работаю, мне нужно обязательно чем-то себя занять. Недавно, например, я проводил все дни в студии моего друга-скульптора. Я мечтал попробовать себя в этом деле 10 лет, и вот появился отличный шанс. Питт излучает симпатию, общую благопристойность и чувство юмора. Говорит, что он действительно ввязался в приготовление матча, с которым его познакомил друг. Он любит весь ритуал. Намеренно обрызгивает какой-то зеленый порошок в чашке с сифоном, потом высыпает в кипящую воду, взбивая бамбуковой щеткой, пока жидкость не станет арлекинской пеной.

Photo by Ryan Mcginley.

Брэд Питт:

Мне 53 года, и я только прохожу через все это. Я думал, я достаточно силен, чтобы справиться с такими вещами. Помню, как примерно 2,5 года назад кто-то проходил через похожий скандал. Я подумал тогда: «Слава Богу, что я никогда не стану частью чего-то подобного снова». Я люблю свою жизнь, свою семью, делаю все, что могу, не делаю чего-то нелегального и противозаконного, я никому не переходил дорогу. Но предприятие, известное как Брэд Питт, живет дальше. В ноябре вышел фильм «Союзники», в котором вместе с Питтом снялась Марион Котийяр. На премьере его называли «изможденным», а слухи о романе с Котияр и ее беременности были настолько опасными, что Марион и ее мужу пришлось обратиться к СМИ с просьбой прекратить домыслы.

Photo by Ryan Mcginley.

Брэд Питт:

Меня положили на лопатки, я был связан по рукам, когда дело дошло до органов опеки и полиции. Но после этого мы все же приступили к совместному решению проблем. Каждый из нас сделал все, что мог. Я слышал, как один адвокат сказал фразу «Никто не выигрывает в суде - там лишь решается вопрос о том, кому будет хуже». Мне кажется, тут есть правда. Ты проводишь весь год в разбирательствах, пытаясь доказать свою точку зрения, показать, почему ты прав, а другая сторона - нет. Тем самым ты только вносишь инвестиции в общую копилку взаимной ненависти. Питт признает, что последние шесть месяцев были хаосом, тем, что он называет «странным» временем. Во время разговора в один моментон кажется абсолютно закрытым, а в следующий – немного нервным и несчастным. Он отправлен в путешествие, в которое не собирался, но признает, что был «сам сделал это с собой».

Photo by Ryan Mcginley.

Брэд Питт:

Я отказался от идеи единоличной опеки и рад, что моя бывшая супруга меня в этом поддержала. Это невероятно плохо действует на детей - их семья в один момент разрушилась. Мы должны действовать в этом вопросе с большой осторожностью и деликатностью. К сожалению, худшие моменты этого «путешествия» всплыли на публике в сентябре 2016 года. На борту частного самолета во время рейса в Лос-Анжелес между Питтом и одним из его шестерых детей, 15-летним Мэддоксом, произошла ссора. Властям был сделан анонимный телефонный звонок, который стал причиной расследования ФБР (в конечном счете закрытого без каких-либо обвинений). Через пять дней Анжелина Джоли подала на развод. К тому времени все в мире Питта было в свободном падении. Это был не просто кризис с общественностью: отец внезапно лишился своих детей, жены. И вот он один, 53-летний отец и бывший муж, в середине жизни выясняет, как ее восстановить.

Photo by Ryan Mcginley.

Брэд Питт:

Я вижу, как это происходит у друзей. Вижу, что одна сторона больше не хочет общаться с другой. Эта ненависть понемногу разрушает их, они тратят все свои годы на это ужасное чувство. Я не хочу так жить. Первым желанием было удержать эти отношения. Но затем на ум приходит избитая фраза "Если ты любишь кого-то, ты должен ценить его свободу". Теперь я в полной мере понимаю, что это значит, прочувствовал на себе. Нужно любить без права собственности. Он упомянул имя своей бывшей жены только один раз, обратившись к ее камбоджийскому фильму «Сначала они убили моего отца», сказав Майклу Патернити: «Ты должен увидеть фильм Энджи». Одиночество этой новой жизни, по его словам, смягчается Жаком, который большую часть интервью провел в нарколептической задумчивости. («У вас когда-нибудь был дядя с эмфиземой, который спал в вашей комнате, когда вам было 6 лет?» Он говорит: «Это Жак», а затем: «Иди сюда, мальчик, друзья на всю жизнь!»)

Брэд Питт:

Дети очень чуткие, они впитывают все происходящее. Им нужна поддержка, им нужен тот, кто объяснит им различные вещи, им необходимо быть услышанными.

Но, к сожалению, когда я находился в рабочем режиме, я не слышал их. Мне бы хотелось стать более хорошим отцом. Когда Майкл Патернити спросил Питта, что дает ему наибольшее утешение в эти дни, он ответил: «Я встаю каждое утро и развожу огонь. Когда я ложусь спать, я разжигаю огонь просто потому, что это заставляет меня чувствовать жизнь. Я просто чувствую жизнь в этом доме».

Photo by Ryan Mcginley.