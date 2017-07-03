Убежденный холостяк Квентин Тарантино женится

Пара вместе с 2009 года, хотя познакомились артисты еще в 2006. Режиссер никогда не комментировал свою личную жизнь, поэтому поклонникам оставалось только догадываться, как развиваются его отношения с Пик.

Известно, что Тарантино сделал Пик предложение в одном из самых дорогих ресторанов Лос-Анджелеса. Об этом Квентин сообщил на своей странице в Twitter. Даниэла подтвердила информацию в интервью.

Квентин Тарантино до сих пор ни разу не был женат и не имеет детей. «Когда я делаю фильм, все, что я делаю, − фильм. Вся моя жизнь − про фильм, − говорил режиссер несколько лет назад журналу GQ. – У меня нет никакой жены. У меня нет детей. Ничто не может встать на этом пути. Весь этот чертов мир может отправиться в ад и рассыпаться обгоревшими обломками. Мне все равно. И это − моя жизнь».

Близкие к Тарантино люди отмечают, что сейчас, впервые за долгие годы, режиссер ставит работу на второй план и направляет все силы на личную жизнь.