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Убежденный холостяк Квентин Тарантино женится

03 июля 2017 14:56
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Культовый режиссер Квентин Тарантино сделал предложение израильской певице Даниэле Пик. Будущая супруга младше 54-летнего постановщика на 21 год.

Убежденный холостяк Квентин Тарантино женится-1

Фото: Rex White

Известно, что Тарантино сделал Пик предложение в одном из самых дорогих ресторанов Лос-Анджелеса. Об этом Квентин сообщил на своей странице в Twitter. Даниэла подтвердила информацию в интервью.

Пара вместе с 2009 года, хотя познакомились артисты еще в 2006. Режиссер никогда не комментировал свою личную жизнь, поэтому поклонникам оставалось только догадываться, как развиваются его отношения с Пик.

Убежденный холостяк Квентин Тарантино женится-4

Фото: TheHR

Квентин Тарантино до сих пор ни разу не был женат и не имеет детей. «Когда я делаю фильм, все, что я делаю, − фильм. Вся моя жизнь  про фильм, − говорил режиссер несколько лет назад журналу GQ. – У меня нет никакой жены. У меня нет детей. Ничто не может встать на этом пути. Весь этот чертов мир может отправиться в ад и рассыпаться обгоревшими обломками. Мне все равно. И это  моя жизнь».

Близкие к Тарантино люди отмечают, что сейчас, впервые за долгие годы, режиссер ставит работу на второй план и направляет все силы на личную жизнь.

Еще один бывший закоренелый холостяк Джордж Клуни недавно стал отцом двойняшек – читать здесь.

# Звезды # Фотофакт # Квентин Тарантино # калейдоскоп # Кино # Даниэла Пик

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