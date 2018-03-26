Чудо-женщина обвинила Дэдпула в плагиате

Играющая Диану Прайс актриса Галь Гадот разместила на своей странице кадр из нового трейлера фильма «Дэдпул 2», на котором герой стоит со скрещенными на груди руками.

Забавная «ссора» произошла в Twitter между исполнителями ролей героев комиксов Чудо-женщины и Дэдпула.

Исполнитель роли Дэдпула, известный шутник Райан Рейнольдс не смог оставить пост Гадот без внимания.

Стоит отметить, что эта поза Чудо-женщины стала очень популярной после выхода фильма. Многие девушки используют ее для выражения солидарности.

Поклонники актеров оценили шутку и устроили небольшой флэшмоб, делясь кадрами из других фильмов и сериалов, в которых герои скрещивают руки на груди.

Напомним, что продолжение фильма о болтливом наемнике «Дэдпул 2» выходит на большие экраны совсем скоро – уже в середине мая.