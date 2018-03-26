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Чудо-женщина обвинила Дэдпула в плагиате

26 марта 2018 09:22
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Забавная «ссора» произошла в Twitter между исполнителями ролей героев комиксов Чудо-женщины и Дэдпула. 

Играющая Диану Прайс актриса Галь Гадот разместила на своей странице кадр из нового трейлера фильма «Дэдпул 2», на котором герой стоит со скрещенными на груди руками. 

Чудо-женщина обвинила Дэдпула в плагиате-1

 Фото: кадр из трейлера 

«Этот парень украл мой образ»

 − прокомментировала кадр Гадот. 

Стоит отметить, что эта поза Чудо-женщины стала очень популярной после выхода фильма. Многие девушки используют ее для выражения солидарности. 

Исполнитель роли Дэдпула, известный шутник Райан Рейнольдс не смог оставить пост Гадот без внимания. 

«Подражание – самый искренний способ воровства»,  

− написал Рейнольдс под записью актрисы. 

Чудо-женщина обвинила Дэдпула в плагиате-4

 Фото: imdb.com 

Поклонники актеров оценили шутку и устроили небольшой флэшмоб, делясь кадрами из других фильмов и сериалов, в которых герои скрещивают руки на груди.    

Напомним, что продолжение фильма о болтливом наемнике «Дэдпул 2» выходит на большие экраны совсем скоро – уже в середине мая. 

# Звезды # Фотофакт # Кино # Кино # Райан Рейнольдс # Галь Гадот

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