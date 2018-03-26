Чудо-женщина обвинила Дэдпула в плагиате

Забавная «ссора» произошла в Twitter между исполнителями ролей героев комиксов Чудо-женщины и Дэдпула.
Играющая Диану Прайс актриса Галь Гадот разместила на своей странице кадр из нового трейлера фильма «Дэдпул 2», на котором герой стоит со скрещенными на груди руками.
«Этот парень украл мой образ»,
− прокомментировала кадр Гадот.
Стоит отметить, что эта поза Чудо-женщины стала очень популярной после выхода фильма. Многие девушки используют ее для выражения солидарности.
Исполнитель роли Дэдпула, известный шутник Райан Рейнольдс не смог оставить пост Гадот без внимания.
«Подражание – самый искренний способ воровства»,
− написал Рейнольдс под записью актрисы.
Поклонники актеров оценили шутку и устроили небольшой флэшмоб, делясь кадрами из других фильмов и сериалов, в которых герои скрещивают руки на груди.
Напомним, что продолжение фильма о болтливом наемнике «Дэдпул 2» выходит на большие экраны совсем скоро – уже в середине мая.