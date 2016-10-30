Главный в Средиземье: Питеру Джексону исполняется 55 лет

История мирового кинематографа знает много талантливых режиссеров, которые своим творчеством прославили родные страны. Но есть один человек, который добился того, чтобы название его родины моментально вызывало в памяти людей его имя – Питер Джексон. Ведь до выхода «Властелина колец» Новая Зеландия была известна лишь как небольшая группа островов на самом краю света, которую в середине 19-ого века Жуль Верн описал как дикое и опасное место, а сейчас побывать в этой стране мечтает каждый уважающий себя киноман. Начиная с низкобюджетных постановок на родине, Джексон заявило себе как о талантливом и самобытном кинематографисте, которому по плечу практически любая режиссерская задача. Оригинальные фильмы ужасов (которые выходили такими изобретательными из-за катастрофической нехватки бюджета) и проникновенные драмы привели режиссера к главному фильму (точнее, трем фильмам) в его жизни, который моментально вознес Джексона на вершину мирового кинопроизводства. «Властелин колец» сделал невозможное – это не только драматически крепкий и увлекательный блокбастер практически для любой аудитории, но и тот редкий случай, когда экранизация полностью удовлетворила фанатов книги. После такого успеха, огромных кассовых сборов (Питер Джексон стал вторым в истории режиссером, чей фильм собрал более 1 миллиарда долларов в мировом прокате) и кучи самых разных наград режиссер мог делать все, что только пожелает, но Джексон остался верен себе и вернулся на родную студию в Новой Зеландии.

«Новая Зеландия – это не маленькая страна, а большая деревня».

31 октября Питеру Джексону исполняется 55 лет. За его спиной мировое признание, множество успешных проектов, среди которых шесть фильмов по Толкину, и огромные планы на будущее. Поклонники Средиземья с нетерпением ждут обещанную экранизацию «Сильмариллиона», полным ходом идут съемки нового анимационного фильма о Тинтине, а среди проектов, продюссируемых студией Джексона, множество потенциальным хитов. Этот режиссер достиг всех вершин в профессии, делает то, что ему нравится и старается сделать мир лучше, а его фильмы ему в этом помогают. «У меня нет никаких планов на будущее. Глупо иметь планы. Никто не может знать, что с ним произойдет завтра. Сегодня ты женат, завтра ты разведен. Сегодня ты шуршишь деньгами, завтра ты шуршишь листьями. Сегодня ты смотришь в окно, завтра ты смотришь в могилу». «Небесные создания» (1994)

Первая серьезная драма режиссера. Фильм, основанный на скандально известном убийстве двумя девочками матери одной из них, стал одной из самых ярких постановок года. От Джексона, до этого снимавшего преимущественно низкобюджетные ужасы, никто не ожидал проникновенной психологической истории. «Небесные создания» получили специальный приз Венецианского кинофестиваля, заработали номинацию на «Оскар» за лучший сценарий и стали для постановщика пропуском в Голливуд. Кстати, в этом фильме свою первую главную роль сыграла одна из лучших актрис нынешнего поколения Кейт Уинслетт. «Я был немного странным ребенком. Мои ровесники, когда им было 12-13 лет, интересовались машинами, спортом и девочками. Я интересовался монстрами». «Страшилы» (1996)

Мы уже говорили, что Джексон начинал карьеру со съемок фильмов ужасов, но все его фильмы до середины 90-ых критики предпочитают называть не иначе как «новозеландский трэш». Но благодаря успеху «Небесных созданий», свой последний ужастик режиссер сделал уже на профессиональном уровне. Бюджет в 30 миллионов долларов и Майкл Дж. Фокс в главной роли помогли сделать профессиональный и увлекательный хоррор с элементами комедии, который в наши дни считается культовым. Еще «Страшилы» вдвойне ценны тем, что роль парня, который видит призраков, стала последней главной ролью на большом экране для Фокса – звезда «Назад в будущее» перестал сниматься в кино из-за прогрессирующей болезни Паркинсона. «Властелин колец» (2001-2003)

10 часов хронометража, 17 заработанных премий «Оскар», 3 миллиарда сборов и звание лучшего фэнтези в истории. «Властелин колец», безусловно, феномен, который вряд ли кому-то удастся превзойти. Трилогия сделала Питера Джексона одним из самых влиятельным режиссеров в истории, подарила десятки отличных актерских работ и открыла миру красоты Новой Зеландии. Сейчас мало какой фэнтези-фильм обходится без съемок в этой стране – там создавал Нарнию Эндрю Адамсон, туда убегали главные герои «Моста в Терабитию», туда же вернулся сам Джексон для съемок «Хоббита». «Кинг Конг» (2005)

Размашистый ремейк известной истории о гигантской обезьяне в большом городе, который Питер Джексон хотел снять всю жизнь. Великолепно сделанная, но несколько затянутая трехчасовая картина, в которой отлично уживаются драма и спецэффекты. Фильм собрал неплохую кассу, но получил весьма сдержанную критику. К картине можно предъявить претензии разного рода, но кое с чем мало кто не согласится – Джексон подарил миру идеального монстра Кинг Конга, который получился куда человечнее многих живых персонажей картины. «Если бы когда-то в детстве я не посмотрел бы старого черно-белого «Кинг-Конга», вряд ли сегодня я бы снимал кино. Я помню все про этот день. Каждый его час. Каждую его минуту. Каждую секунду. Я даже точно помню, что это была пятница». «Милые кости» (2009)