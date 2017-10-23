«Матильда» и другие фильмы, которые хотели запретить
Похоже, Наталья Поклонская и компания все же потерпели поражение – «Матильда» выходит в широкий прокат уже в этот четверг. Все скандалы и запреты обеспечили этому фильму такую рекламу, о которой мечтали бы создатели любой картины. Но «Матильда» вовсе не единственная лента, которая встретила препятствия на пути к большому экрану. Мы вспомнили несколько фильмов, на судьбе которых запреты и зрительские волнения отразились больше всего.
Почему «Матильда» вызвала скандал? (читайте здесь)
«Борат» (2006)
Эксцентричная комедия Саши Барона Коэна про приключение дремучего казахского журналиста в Америке возмутила Казахстан, который тут же запретил показ фильма на своей территории. Соседние страны проявили солидарность и тоже не выдали «Борату» прокатное удостоверение. Разумеется, Коэн не хотел никого оскорблять и разжигать идеологическую войну, но факт остается фактом – его комедия стала первым фильмом в стране, не допущенным к прокату из-за унижения отдельной национальности.
«5 дней в августе» (2011)
Идеологическая пропаганда от одного из худших режиссеров в истории Ренни Харлина. Взгляд американцев на события в Осетии 2008 года, созданный при поддержке Грузии. Воспринимать картину всерьез никак не получается, но если выплюнуть весь яд в первые полчаса фильма, то в остальное время можно неплохо повеселиться – зрителя больше всего радует некогда замечательный актер Энди Гарсия, жующий галстук в роли Саакашвили. Стоит ли говорить, что кинотеатры даже не посмотрели в сторону картины?
«Операция «Мертвый снег» 2» (2014)
В продолжение финляндской комедии про зомби «Операция «Мертвый снег» главные герои вынуждены вступить в войну с советскими солдатами-зомби. Сюжет вызвал огромное возмущение, его назвали «надругательством над историей», а широкий прокат хоррор-комедии даже не обсуждался.
«Номер 44» (2014)
Последний на сегодняшний день случай полного запрета фильма в нашей стране. Исторический триллер про плохой СССР 50-ых годов, в котором клюквы больше, чем во «Армагеддоне» и «Красной жаре» вместе взятых. Том Харди и Гари Олдман играют следователей, которые ищут маньяка, преследующего детей. Официальной причиной запрета стало «искажение исторических фактов, событий и образов». Те, кто посмотрел «Номер 44» позже в интернете, отмену проката одобрили.
«Волк с Уолл-стрит» (2013)
Самый хулиганский фильм Мартина Скорсезе с успехом прошелся по всему миру, но в русскоязычном сегменте ему предъявили обвинение в пропаганде наркотиков. В России за показ картины даже оштрафовали несколько кинотеатров! Но любовь прокатчиков к Леонардо Ди Каприо оказалась сильнее предупреждений наркоконтроля, так что все желающие смогли увидеть фильм на больших экранах.
«Нимфоманка» (2013)
Картина главного режиссера-провокатора Европы во многих странах получила порнографический рейтинг, а ее показ был разрешен только после полуночи. У нас фильм вышел лишь в одном кинотеатре, а недовольство зрителей заставило закончить прокат досрочно. Самого Триера такие волнения вокруг «Нимфоманки» точно порадовали бы.
«Интервью» (2014)
Сет Роген и Джеймс Франко даже предположить не могли во что выльется их желание пошутить над северокорейский правительством. Сам факт существования фильма вызвал такое возмущение у Северной Кореи, что кинотеатры всего мира получили предупреждение о терактах в случае показа ленты. Тут уж от наших прокатчиков мало что зависело.
«Левиафан» (2014)
Самый обсуждаемый российский фильм последних лет все же добрался до проката, но случилось это почти через год после его премьеры на Каннском кинофестивале. За это время его успели несколько раз запретить из-за очернения власти и присутствия мата. Создателям пришлось переозвучить картину, но даже после этого «Левиафан» добился только ограниченного проката.