«Матильда» и другие фильмы, которые хотели запретить

Похоже, Наталья Поклонская и компания все же потерпели поражение – «Матильда» выходит в широкий прокат уже в этот четверг. Все скандалы и запреты обеспечили этому фильму такую рекламу, о которой мечтали бы создатели любой картины. Но «Матильда» вовсе не единственная лента, которая встретила препятствия на пути к большому экрану. Мы вспомнили несколько фильмов, на судьбе которых запреты и зрительские волнения отразились больше всего. Почему «Матильда» вызвала скандал? (читайте здесь) «Борат» (2006)

Фото: imdb.com

Эксцентричная комедия Саши Барона Коэна про приключение дремучего казахского журналиста в Америке возмутила Казахстан, который тут же запретил показ фильма на своей территории. Соседние страны проявили солидарность и тоже не выдали «Борату» прокатное удостоверение. Разумеется, Коэн не хотел никого оскорблять и разжигать идеологическую войну, но факт остается фактом – его комедия стала первым фильмом в стране, не допущенным к прокату из-за унижения отдельной национальности. «5 дней в августе» (2011)

Фото: imdb.com

Идеологическая пропаганда от одного из худших режиссеров в истории Ренни Харлина. Взгляд американцев на события в Осетии 2008 года, созданный при поддержке Грузии. Воспринимать картину всерьез никак не получается, но если выплюнуть весь яд в первые полчаса фильма, то в остальное время можно неплохо повеселиться – зрителя больше всего радует некогда замечательный актер Энди Гарсия, жующий галстук в роли Саакашвили. Стоит ли говорить, что кинотеатры даже не посмотрели в сторону картины? «Операция «Мертвый снег» 2» (2014)

Фото: imdb.com

В продолжение финляндской комедии про зомби «Операция «Мертвый снег» главные герои вынуждены вступить в войну с советскими солдатами-зомби. Сюжет вызвал огромное возмущение, его назвали «надругательством над историей», а широкий прокат хоррор-комедии даже не обсуждался. «Номер 44» (2014)

Фото: imdb.com

Последний на сегодняшний день случай полного запрета фильма в нашей стране. Исторический триллер про плохой СССР 50-ых годов, в котором клюквы больше, чем во «Армагеддоне» и «Красной жаре» вместе взятых. Том Харди и Гари Олдман играют следователей, которые ищут маньяка, преследующего детей. Официальной причиной запрета стало «искажение исторических фактов, событий и образов». Те, кто посмотрел «Номер 44» позже в интернете, отмену проката одобрили. «Волк с Уолл-стрит» (2013)

Фото: imdb.com

Самый хулиганский фильм Мартина Скорсезе с успехом прошелся по всему миру, но в русскоязычном сегменте ему предъявили обвинение в пропаганде наркотиков. В России за показ картины даже оштрафовали несколько кинотеатров! Но любовь прокатчиков к Леонардо Ди Каприо оказалась сильнее предупреждений наркоконтроля, так что все желающие смогли увидеть фильм на больших экранах. «Нимфоманка» (2013)

Фото: imdb.com

Картина главного режиссера-провокатора Европы во многих странах получила порнографический рейтинг, а ее показ был разрешен только после полуночи. У нас фильм вышел лишь в одном кинотеатре, а недовольство зрителей заставило закончить прокат досрочно. Самого Триера такие волнения вокруг «Нимфоманки» точно порадовали бы. «Интервью» (2014)

Фото: imdb.com

Сет Роген и Джеймс Франко даже предположить не могли во что выльется их желание пошутить над северокорейский правительством. Сам факт существования фильма вызвал такое возмущение у Северной Кореи, что кинотеатры всего мира получили предупреждение о терактах в случае показа ленты. Тут уж от наших прокатчиков мало что зависело. «Левиафан» (2014)

Фото: kinopoisk.ru