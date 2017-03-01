Кинорежиссёр Владимир Бортко: о тонкостях профессии актёра, сценариста и мире кино

Владимир Бортко – советский и российский кинорежиссер, продюсер и сценарист, известный прежде всего экранизацией романа М.А. Булгакова «Собачье сердце», за которую был удостоен государственной премии РСФСР.



Родился в семье известного драматурга Александра Корнейчука, однако собственный его путь в кино и на сцену, был не так прям, как можно было бы предположить. По окончании школы Владимир не пошел по стопам отца, а направился учиться в геолого-разведочный техникум, по окончании которого год прослужил в армии, пока не был переведен на должность техника-электрика в киевский «Военпроект», где проработал три года.

Лишь в 1969 году Владимир Бортко поступает в Киевский государственный институт театрального искусства, где учится в мастерской Р.Р. Ефименко и В.Л. Чубасова. После успешного завершения курса Владимир Бортко работает на студии имени А.Довженко сначала помощником режиссера, затем – режиссером-постановщиком.

Ряд первых самостоятельных полнометражных картин режиссера, хотя и получают положительный отзыв критики, проходит не замеченным широкой публикой.

Владимир Бортко нащупывает интересные ему темы, двигаясь от производственных фильмов, отражающих будни крупных предприятий и строительств, к более индивидуальным и, одновременно общечеловеческим картинам, в которых не человек бы рассматривался сквозь призму общества, а общество через проблемы обычных людей, не героев и ударников, но тех, кто просто выполняет свой долг по отношению к другим людям, даже несмотря на личную неприязнь к ним.