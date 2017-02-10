Спецэффекты в кино без применения компьютерной графики: интересные факты о создании «зрелищных» кадров

Кино без спецэффектов просуществовало очень недолго. Люди хотели показать то, что раньше представляло собой только их фантазию. Какие же спецэффекты были в эпоху кино?

Особой популярностью пользовался спецэффект дублирование, когда один актёр мог сыграть в фильме близнецов. Для достижения такого эффекта использовали матовое стекло, которым прикрывали часть кадра. После первой сцены плёнку отматывали и снимали ещё раз.

Этим же способом в фильме «Элла Синдерс» снимали актрису, глаза которой крутятся в разные стороны. К каким только хитростям не прибегали операторы для того, чтобы произвести впечатление на зрителя!

Таким же образом снимали Мэри Пикфорд в фильме «Маленький лорд Фаунтлерой». Там актриса целовала свой нарисованный силуэт, помещенный перед камерой.

Эту особенность активно использовали создатели фильма «Безопасность прениже всего!». Чтобы снять главного героя, висящим на стрелке часов, операторы использовали трюки с перспективой. Строили декорации на крыше здания и снимали кадр под определенным углом.

Макетирование применил Чарли Чаплин в своей комедии «Новые времена». Там он катается на роликах по универмагу и подъезжает к краю балкона, где отсутствует балюстрада. Секрет этой сцены в том, что часть декораций рисовалась на стекле, которое помещали перед камерой.

Со временем кинематограф «заговорил», а технологии комбинированных съёмок остались всё те же. Часто применялась обратная съёмка, которая позволяла с помощью простых действий сделать невозможное.

Кинг Конг на самом деле был подвижной моделью размером в 45 см. Актрису снимали отдельно, а потом с помощью монтажа соединили два видеоряда в один и поместили на фон.

Фильм-сказка «Руслан и Людмила» также запомнился зрителям необычной сценой боя Руслана с большой человеческой головой.

В советских фильмах 30-х годов «Золотой ключик» и «Новый Гулливер» для съёмки кукол применялась покадровая съёмка. Каждое движение снималось отдельным кадром, а потом совмещалось в один видеоряд.

Те моменты, которые в прошлом веке снимали под определённым углом и с помощью различных уловок, теперь в основном создаются с помощью компьютерных технологий. Однако что легче и дешевле: использование оптических инструментов или компьютера? – вопрос остаётся открытым.