Сила и мужество: лучшие роли Тома Харди

Еще десять лет назад имя Тома Харди знали только самые заядлые киноманы, а сейчас этот брутальный британец один из ведущих актеров поколения. За свою недолгую карьеру он успел сыграть яркие роли у лучших режиссеров нашего времени, засветится в популярнейших франшизах и заработать номинацию на «Оскар».

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Путь к славе у Харди был не самым простым – в молодости будущий актер был близок к криминальному миру и неоднократно попадал в щекотливые ситуации, о которых сейчас без стеснения рассказывает в интервью. О сложном характере Тома ходят легенды, и даже сам Мэл Гибсон после встречи с ним заявил, что «Они нашли на роль Макса кого-то более безумного, чем я». Хотя сейчас жизнь у Харди близка к идеальной – он женат на актрисе Шарлотте Райли, у них есть сын, а успехам Тома в карьере можно только позавидовать. «Я не хотел становиться актёром. Просто дошёл до той точки, когда пришлось принимать подобное решение, иначе бы я голодал».

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15 сентября Том Харди празднует юбилей – актеру исполняется 40 лет! Отличный повод вспомнить лучшие роли этого талантливого артиста, фанатичного любителя собак и просто очень красивого мужчины. Чарльз Бронсон – «Бронсон» (2008)

Фото: imdb.com

Появляться в кино Харди начал еще в начале тысячелетия, но тем актером, которого мы знаем и любим сейчас, его сделал именно «Бронсон». В фильме Николаса Виндинга Рефна (того самого, который сейчас преимущественно снимает странные фильмы с Райаном Гослингом) Тому досталась роль легендарного британского преступника Чарльза Бронсона, который за 30 лет тюремного заключения сменил более 120 исправительных учреждений. Бронсон известен своим неконтролируемым поведением и постоянными драками со всеми подряд. Том блестяще вжился в роль! Узнать его в фильме сложно – в некоторые моменты невозможно поверить, что перед нами актерская игра, а не реальный человек. После такого перфоманса Харди просто не могли не заметить, т.ч. настоящая карьера актера началась именно с этой картины. Самому Бронсону, кстати, фильм посмотреть не разрешили, но зато его посмотрела мама Чарльза и осталась очень довольна картиной. «Я не одержим собаками, я просто очень их люблю». Томми Конлон – «Воин» (2011)

Фото: imdb.com

Помахать кулаками Харди пришлось не только в «Бронсоне». Актер сыграл одну из главных ролей в замечательном, но жутко недооцененном фильме о двух братьях, вынужденных выйти на бой против друг друга. Персонаж Тома в картине ветеран иракской войны, вернувшийся домой после четырнадцатилетнего отсутствия. Он записывается на турнир по боям без правил, но для победы и получения денежного приза ему нужно побороть родного брата, участвующего в турнире ради жены и дочек. «Воин» − драматически сильное и умное кино, способное пробить на эмоции и подтолкнуть к переосмыслению многих вещей, так что мы очень рекомендуем посмотреть его, если вы еще этого не сделали (только не перепутайте с одноименно ремейком с Федором Бондарчуком). Айван Лок – «Лок» (2013)

Фото: imdb.com

Картина, после которой Тома Харди можно было смело переводить из хороших актеров в выдающиеся. Все, что есть в «Локе»: автомобиль, телефонная трубка, толковый сценарий и сам Том. Весь фильм актер находится в кадре совершенно один. Его герой всю картину говорит по телефону с различными людьми и едет по ночному шоссе. Прелесть актерской игры Харди в том, что Лок поочередно разговаривает с боссом, коллегами, любовницами, и в каждом разговоре он совершенно разный. Все изменения персонажа происходят через голос и интонации, поэтому фильм нужно смотреть исключительно в оригинале. Замечательная игра Тома и очень хорошее кино, которое порадует тех, кто любит оригинальные и неглупые картины. «Я люблю быть кем угодно, кроме себя самого. Когда кто-нибудь кричит «это же Том Харди!», я всегда оборачиваюсь: «где?». Рон Крей/Реджи Крей – «Легенда» (2015)

Фото: imdb.com

Вам мало одного Тома Харди? Есть фильм, где актер представлен в двух экземплярах! «Легенда» рассказывает реальную историю о криминальном мире Лондона 60-ых годов. В ее центре два совершенно непохожих, но связанных одним делом брата-близнеца. Реджи обаятельный симпатяга, в нужный момент умеющий внушать живой ужас, а Ронни психически нестабильный параноик с мертвой мимикой и нетрадиционными наклонностями. Рассказ в картине ведется от лица жены Реджи и показывает криминальный мир глазами случайно попавшего в него человека. Харди в фильме просто невероятный – братья у него получились максимально непохожими, а их взаимодействие в кадре позволяет в полной мере оценить чудеса современного кинематографа (особенно впечатляет драка Реджи и Рона). Сама картина несколько затянута и тяжеловесна, но поклонникам Тома пропускать ее никак нельзя. Джон Фицджеральд – «Выживший» (2015)

Фото: imdb.com