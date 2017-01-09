7 статуэток: «Ла-Ла Ленд» установил рекорд на «Золотом глобусе»

Новости США. Минувшей ночью в Лос-Анджелесе, в отеле «Беверли-Хилтон», состоялась церемония вручения премии «Золотой глобус».

Триумфатором, как и прогнозировали кинокритики, стал мюзикл «Ла-ла-ленд». Картина завоевала семь наград. Лучшая режиссура, лучший сценарий, музыка и оригинальная песня. Райан Гослинг и Эмма Стоун получили премии за лучшее исполнение главных ролей в этом мюзикле. Фильм рассказывает историю любви актрисы и пианиста.





Райан Гослинг и Эмма Стоун. Фото: Gettyimages.com

Фильм «Лунный свет» американского режиссера Барри Дженкинса стал лауреатом в номинации «Лучшая драма». Съемочная группа, получая статуэтку, призналась, что команда совсем не настраивались на победу. Впрочем, триумф «Лунного света» стал неожиданностью и для поклонников премии, и для критиков.





Съемочная группа фильма «Лунный свет». Фото: REUTERS

Без заветной статуэтки осталась Натали Портман. Роль Джеки Кеннеди принесла актрисе номинацию, более того, Портман считалась фаворитом в борьбе за звание «лучшей драматической актрисы». В итоге победу в номинации празднует Изабель Юппер за роль в фильме «Она».

Кейси Аффлек завоевал «Золотой глобус» за лучшую драматическую роль за картину «Манчестер у моря».





Кейси Аффлек. Фото: REUTERS

Полнометражный анимационный фильм «Зверополис» студии Disney стал лучшим мультфильмом 2016 года.