«Было бы здорово в 2018 году поехать в Минск»: Виталий Кличко и вся украинская столица – в ожидании финала «Евровидения»

Китайский язык пока еще редкость на улицах в Беларуси. Впрочем, и белорусский – редкость. Пока или уже? И вот, впервые на белорусском исполнил песню эмоциональный дуэт «Navi» на международном конкурсе «Евровидение-2017». И песня «Гісторыя майго жыцця» оказалась в финале. Мы сможем его увидеть 13 мая в 22.00. Дуэт из Беларуси выступит третьим по счету. Вот бы такое место занять! О шансах, предпочтениях, закулисьи «Евровидения» – наш специальный корреспондент Алена Сырова передает из Киева.

В 2017 году главный музыкальный конкурс нашего континента принимает Киев. За несколько часов до разрешения главной интриги и оглашения имени победителя город цветущих каштанов буквально затаил дыхание. И пока болельщики берегут свои голоса для того, чтобы поддерживать конкурсантов 13 мая вечером, сами ребята бесконечно репетируют, а пресса занимает свои места в пресс-холе, чтобы первыми рассказать зрителям о результатах.

26 ярких номеров, невероятные костюмы, голоса и декорации. Что станет главным фактором успеха, предугадать сложно. Захочет ли европейский зритель станцевать вместе с обаятельным итальянцем Франчесско Габбани? Или растает от романтичного тенора из Португалии?

А, может, пресытившаяся неординарными, эксцентричными и технически сложными номерами Европа проголосует за честность и самобытность наших «Navi»?

Артем и Ксюша на своей сказочной лодке выплывут навстречу зрителям под № 3 – это вселяет надежду на то, что незамыленным взглядом зрители увидят всю суть «Гісторыі іх жыцця» и запомнят. Хотя с этим как раз вопросов нет – такое понятное и интернациональное «Хэй! Хэй!» напевали еще до полуфинала и журналисты, и болельщики наших конкурентов.

Дебан Адереми, комментатор конкурса (Великобритания):

Они искренние и настоящие, одни из лучших людей, которых я знаю. Язык белорусский красивый, мелодичный, номер очень стильный. Думаю, у них очень хорошие шансы.

Мнение Дебана Адереми из Великобритании – одно из самых авторитетных, он знает всю кухню «Евровидения» изнутри.

Еще один музыкальный критик Артур Гаспарян за несколько минут до появления наших ребят на сцене второго полуфинала был настроен весьма скептично.

Артур Гаспарян, музыкальный критик, журналист:

Вряд ли можно европейцев удивить белорусским языком, потому что, я думаю, европейцы вообще не делают большой разницы между целой группой славянских языков. Мой прогноз пока – непроход в финал. Я буду рад в данной ситуации ошибиться в своем прогнозе.

И ошибся.

Европа прониклась искренностью и легкостью «Navi». Простые и честные, даже не скрывают секрета своего успеха.

Артем Лукьяненко, солист Naviband:

Мы атрымліваем задавальненне, мы вязем сваю мову і прывезлі сюда нашу культуру. Мы будем атрымліваць у першую чаргу задавальненне ад таго, што спяваем нашу песню.

Поддержка у «Naviband» просто колоссальная. Среди зрителей белорусские болельщики по количеству уступают разве что хозяевам – украинцам. Атрибутика нашей страны повсюду: и в арене, и за ее пределами. Складывается впечатление, что находишься дома. Хотя эти «Беларусы», припаркованные у входа в Евроарену, – заслуга киевской мэрии.

Виталий Кличко – мэр украинской столицы – приложил немало усилий для того, чтобы Киев буквально жил и танцевал под ритмы «Евровидения». В 50 метрах от дверей мэрии расположилась фан-зона.

Виталий Кличко, мэр Киева:

В 50 метрах стоит уже сцена, где вечером, начиная с 5 часов, будут выступления. Когда начинаются басы или кто-то играет на ударных, все предметы у меня на столе начинают также в ритм музыки танцевать. Каждая из стран говорит, что их исполнитель имеет все шансы победить. Поэтому и интерес к конкурсу. Никто на самом деле не знает. Будем держать кулаки. Естественно, было бы здорово в следующем году поехать в Минск.

Белорусский язык, на котором и звучит песня, написанная Артемом и Ксюшей, влюбил в себя буквально каждого, особенно рады украинцы. Хэдлайнер финального шоу Руслана (кстати, тоже триумфатор «Евровидения») с удовольствием напевает наши мотивы.

Руслана, победитель песенного конкурса «Евровидение-2004»:

Это очень смелые люди, которые не боятся на сцену выносить свою искреннюю эмоцию. Им я верю в первую очередь. Ребята молодцы, я очень рада за Беларусь.

На протяжении сегодняшнего вечера мы будем болеть за Ксюшу и Артема. Но независимо от того, как завершится битва за хрустальный микрофон, «Naviband» уже в истории музыкальной Европы и нашей страны, как те, кто не боится плыть в море разнообразных культур со своим белорусским словом.