«Никогда в мыслях не было очернять его»: Алексей Учитель о съемках фильма «Матильда»

26 октября в Беларуси начнется широкий прокат нового фильма Алексея Учителя «Матильда». Картина рассказывает о романе балерины Матильды Кшесинской и будущего престолонаследника Николая II. События фильма разворачиваются до коронации цесаревича. Центральные роли в фильме исполняют Ларс Айдингер, Данила Козловский, Сергей Гармаш, Ингеборга Дапкунайте, Михалина Ольшанская, Евгений Миронов. 18 октября в кинотеатре «Москва» в Минске состоится премьерный показ «Матильды», на который приедут актер Сергей Гармаш и продюсер Алексей Рязанцев. В сентябре была созвана специальная комиссия, которая допустила фильм к прокату в Беларуси и признала его этичным. Перед премьерой нового фильма мы собрали высказывания режиссера Алексея Учителя о его новом фильме «Матильда» и профессии.

Кадр из фильма «Матильда»

Многих заинтересовало, как показана личность Николая II в новом фильме Учителя. Некоторые говорят, что будущий царь очернен в картине. По словам режиссера, так говорить могут те, кто не видел фильм. Прежде, чем запрещать фильм, нужно его посмотреть. Алексей Учитель:

У меня никогда и в мыслях не было очернять его. Наоборот, мы показываем благородного человека, который выбирает свой путь. Но об этом же никто не говорит! Говорят о связи с балериной Матильдой Кшесинской. Говорят, что это я их отношения выдумал. Но это исторический факт, описанный во многих книгах, воспоминаниях.

Алексей Учитель на съемках фильма. Фото: Игорь Харитонов

Учитель называет «Матильду» фильмом-рекордом, потому что она была очень тяжелая и по финансовой части и во время съемок. Режиссер рассказывал, что его фильм впервые вызывает такую реакцию среди людей. Учителя удивило, что бурные обсуждения картины начались не на стадии производства, когда о новом фильме режиссер во многих интервью, а когда производство фильма близилось к завершению. «Я всегда готов к спорам, но только после того, как люди посмотрят картину и им будет что обсуждать. Пока же, конечно, это вызывает лишь удивление. Многие мои коллеги говорят: «Вы молодцы, хорошо продумали пиар-кампанию», но это не так».

Кадр со съемок фильма «Матильда»

По словам Учителя в новом фильме любимец зрителей Данила Козловский сыграет непривычную для себя роль офицера, который влюблен в балерину Кшесинскую. «Очень драматическая история, и очень необычная для Данилы роль».

Данила Козловский. Кадр из фильма «Матильда»

Рассказывая об исполнителе главной роли – Ларсе Айдингере – режиссер отметил, что это один их лучших европейских актеров. Поэтому Учитель не разделяет нападки на иностранного актера. Алексей Учитель:

Он работает в лучшем немецком театре «Шаубюне», играет фантастические роли Гамлета, Ричарда III, он ведущий актер этого театра. Активно снимается в кино. На двух последних Каннских фестивалях – фильмы с его участием, в конкурсе. На Берлинском фестивале был членом жюри.

Ларс Айдингер. Кадр из фильма «Матильда»

Риск режиссера заключался в том, что Ларс разговаривает на немецком языке, а русский пытался выучить перед съёмками, но было недостаточно времени. Чтобы избежать языкового барьера, было принято решение дублировать исполнителя главной роли. В «Матильде» будущий император говорит голосом Максима Матвеева.

Михалина Ольшанска. Кадр из фильма «Матильда»

Главную женскую роль исполнила польская актриса Михалина Ольшанска. Перед тем, как утвердить девушку на роль – съемочная группа отсмотрела более 300 актрис. Перед ними стояла сложная задача – соединить в себе не только актерский талант, но и грацию и пластику балерины. Алексей Ефимович всегда отмечает, что для ролей в его фильмах он очень внимательно подбирает актеров и процесс может занимать долгое время.

Ингеборга Дапкунайте. Кадр из фильма «Матильда»

Роль матери Николая II – Марии Федоровны – исполнила Ингеборга Дапкунайте, императора Александра III – Сергей Гармаш. В некоторые дни съемки проходили в стенах Мариинского театра, музыку к фильму записал оркестр данного театра под управлением Валерия Гергиева. Для съемок фильма были подготовлены семь тысяч костюмов, а в съемках одной из самых масштабных сцен картины – коронации Николая II – приняли участие более полутысячи актеров массовки.

Сергей Гармаш. Кадр из фильма «Матильда»