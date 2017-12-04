Квентин Тарантино раскрыл сюжет своего нового фильма и дату его премьеры

Несколько месяцев назад Квентин Тарантино сообщил, что планирует снять фильм об известном преступнике Чарльзе Менсоне и его секте-группировке «Семья», а сейчас стали известны некоторые детали готовящегося проекта.

Новый фильм режиссера еще не имеет названия, зато уже