Квентин Тарантино раскрыл сюжет своего нового фильма и дату его премьеры

Несколько месяцев назад Квентин Тарантино сообщил, что планирует снять фильм об известном преступнике Чарльзе Менсоне и его секте-группировке «Семья», а сейчас стали известны некоторые детали готовящегося проекта.
Новый фильм режиссера еще не имеет названия, зато уже
точно известна дата его выхода на большие экраны – 9 августа 2019 года.
Тарантино рассказал, что его картина будет несколько схожа с «Малхолланд-Драйв» Дэвида Линча. Он хочет снять двойственный в восприятии опус, действие которого будет развиваться в 1969 году, а деятельность Менсона и «Семьи» будет не основным сюжетом ленты, а лишь одной из параллельных историй, которые переплетутся по ходу повествования. Главным же героем картины станет актер популярного сериала, мечтающий сняться в серьезном полнометражном кино, но его главным конкурентом становится его же дублер.
Начать съемки Квентин Тарантино планирует летом следующего года, а главные роли в его новом фильме могут сыграть Том Круз, Дженнифер Лоуренс, Брэд Питт, Марго Робби, Леонардо Ди Каприо и Сэмюэл Л. Джексон.
Напомним, недавно режиссер заявил, что намерен завязать с кино после своего десятого фильма. Готовящийся проект станет девятым в карьере Тарантино.
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