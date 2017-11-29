Критики назвали лучшие комедии XXI века

В списке сразу три картины режиссера Эдгара Райта: «Зомби по имени Шон», «Типа крутые легавые» и «Скотт Пилигрим против всех». Попали туда и псевдодокументальные ленты («Реальные упыри», «Поп-звезда: не переставай, не останавливайся» и «Борат»), и мультфильмы («Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек», «Лего. Фильм» и «Отряд «Америка»), и даже «Залечь на дно в Брюгге».