Кинопремьеры 30 ноября: русские былины и драма с Джеки Чаном

На фоне насыщенной прошлой недели эта выглядит очень скромно. Самой громкой премьерой станет экранизация русской былины о Коловрате, а все остальные фильмы рассчитаны на очень узкий круг зрителей. Хотя и среди них есть достойные внимания – например, картина с серьезной драматической ролью Джеки Чана. «Легенда о Коловрате» реж. Джаник Файзиев, Иван Шурховецкий

Фото: kinopoisk.ru К Рязани подходит орда хана Батыя, и князь посылает на переговоры с ним своего сына, а в качестве телохранителей приставляет к княжичу отряд своих лучших десятников во главе с Евпатием Коловратом. Уговоры не действуют на хана, он обманывает рязанцев, убивает княжича, а дружинники только чудом успевают бежать. По возвращению в Рязань ратники обнаруживают, что монголы дотла сожгли город и убили их родных. Коловрат собирает крошечный отряд, посылает за помощью и нападает на орду, в надежде задержать ее до прихода дружественных армий. Былина о Коловрате одна из самых известных историй героического поражения в русской истории. Уступающая по численности армия рязанцев потерпела крах, но через некоторое время все же смогла дать врагу отпор. На основе этой истории вполне мог бы получиться неплохой фильм о доблести и отваге, но создатели «Легенды о Коловрате» пошли другим путем. Былину превратили в эффектное историческое фэнтези с большой долей абсурда. Такое понравится далеко не всем, но фанатам «300 спартанцев» фильм порекомендовать можно – его авторы совершенно точно вдохновлялись картиной Зака Снайдера. «Иностранец» реж. Мартин Кэмбелл

Фото: imdb.com Среди жертв теракта в Лондоне оказалась дочь Куана – обычного иммигранта, хозяина маленького китайского ресторана. Ответственность за взрыв берет на себя некая неизвестная организация, именующая себя «Истинная ИРА», что привлекают к расследованию бывшего члена ИРА, а сейчас представителя интересов Ирландии в Великобритании Лиама Хеннесси. Куан находит Хеннесси и требует от него имена террористов. Лиам утверждает, что уже много лет не имеет с ИРА ничего общего, но Куан ему не верит. Ирландская республиканская армия уже много лет больная тема для Британских островов. С ее деятельностью связаны сотни трагедий, но кинематографу она подарила множество замечательных сюжетов. Меньше всего в фильме про ИРА мы ожидали увидеть Джеки Чана, но, по всей видимости, актер пришелся там к месту. «Иностранец» крепкий драматический боевик о противостоянии интересов и культур, который должен понравиться даже тем, кто не особо жалует этот жанр. Хеннесси играет Пирс Броснан, а Джеки Чан показывает, что он великолепный драматический актер, пусть за его долгую карьеру мы этого, к сожалению, так и не рассмотрели. «Дыши ради нас» реж. Энди Серкис

Фото: imdb.com У молодоженов Робина и Дианы Кэвендиш полно планов на будущее, но вскоре после беременности Дианы Робин заболевает полиомиелитом и оказывается почти полностью парализованным. Робин прикован к постели и не может даже самостоятельно дышать, но Диана уговаривает врачей выписать его из больницы и разрешить провести последние дни дома. Дома Робин видит новорожденного сына и в нем просыпаются новые силы. Он придумывает для себя специальное кресло-каталку со встроенной системой дыхания и обретает мобильность, о которой раньше и не мечтали пациенты с его диагнозом. Замечательный актер и гений технологии захвата движений Энди Серкис дебютирует в режиссуре. Для своего первого фильма он выбрал реальную историю семьи своего хорошего друга Джонатана Кэвиндиша – сына главных героев картины Робина и Дианы. На кинофестивале в Торонто ленту приняли очень тепло, много хороших слов о своей игре получил Эндрю Гарфилд, а Сэркису на режиссерском поприще пророчат большое будущее. Это сентиментальная и добрая история о хороших людях, которая подкупает своей искренностью и согревает сердце в морозный день. «Она» реж. Акан Сатаев

Фото: кадр из трейлера ОНА – это молодая девушка, которая совсем одна живет в большом городе. Кроме нее в мегаполисе нет ни одной живой души, не слышно шума улицы, природы. ЕЁ одиночество разделяет лишь РЕБЁНОК, но уединенное существование этих двоих нарушают следы присутствия в этом городе еще одного таинственного жителя. Едва ли не самый загадочный фильм этого года, о котором неизвестно вообще ничего. Можно сказать лишь то, что это картина российско-казахского производства, снялось в ней всего три актера, а поставил ее хороший режиссер из Караганды Акан Сатаев (сериал «Братья», «Заблудившийся», «Хакер»). Можно только предполагать, что зрителей ждет эстетически прекрасная экзистенциальная притча с множеством скрытых смыслов. Такое стоит увидеть на большом экране. «Конверт» реж. Владимир Марков