Квентин Тарантино извинился за молчание о Харви Вайнштейне

Скандал вокруг известнейшего продюсера не утихает уже вторую неделю. С каждым днем появляются все новые и новые подробности. New York Times пишет, что режиссер Квентин Тарантино признался, что давно был в курсе о сексуальных домогательствах своего коллеги Харви Вайнштейна к актрисам, но ничего не сделал для прекращения этого.

Фото: THR

Квентин Тарантино:

«Я знал достаточно, чтобы сделать больше, чем сделал. Это было нечто большее, чем обычные сплетни. Не из вторых рук. Я знал о паре случаев, когда он делал подобные вещи. Мне жаль, что я не взял на себя ответственность за то, о чем мне было известно. Если бы я сделал то, что был должен, мне бы не пришлось с ним работать». Тарантино признался, что впервые о домогательствах Вайнштейна услышал от бывшей девушки актрисы Миры Сорвино. Спустя некоторое время подобную историю ему рассказала другая актриса. Но режиссер уверяет, что даже не предполагал, какой масштаб носят проделки Вайнштейна. Квентин Тарантино попросил прощения за долгое молчание и добавил: «Что бы я сейчас ни сказал, это будет звучать как паршивое оправдание».

Фото: THR