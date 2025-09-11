Трамп объявил траур после убийства его сторонника Кирка во время выступления в университете

О событиях за рубежом. В политического активиста и сторонника Трампа Чарли Кирка выстрелили во время его выступления в кампусе университета в штате Юта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Кирк получил ранение в шею. Его отправили в больницу в критическом состоянии. Чуть позже президент США Дональд Трамп сообщил, что Кирк умер.
Трамп объявил, что распорядился в знак траура на четыре дня приспустить флаги по всей стране.
Дональд Трамп, президент США:
Моя администрация найдет каждого из тех, кто причастен к этому злодеянию и другому политическому насилию, включая организации, которые его финансируют и поддерживают. А также тех, кто преследует наших судей, сотрудников правоохранительных органов и всех остальных, кто наводит порядок в нашей стране.
31-летний Чарли Кирк – известный сторонник Трампа и ведущий подкастов, он основал студенческое объединение для продвижения консервативных ценностей в школах, колледжах и университетах. В Кирка стреляли с расстояния от 100 до 200 метров. Сначала местные власти заявили, что задержали подозреваемого в нападении, но позже выяснилось, что стрелок пока не найден.
Трамп планирует поговорить с Путиным в ближайшие недели.