Трамп объявил траур после убийства его сторонника Кирка во время выступления в университете

О событиях за рубежом. В политического активиста и сторонника Трампа Чарли Кирка выстрелили во время его выступления в кампусе университета в штате Юта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Кирк получил ранение в шею. Его отправили в больницу в критическом состоянии. Чуть позже президент США Дональд Трамп сообщил, что Кирк умер.

Трамп объявил, что распорядился в знак траура на четыре дня приспустить флаги по всей стране.