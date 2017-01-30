От клипмейкера до кассового режиссера: фильмы Федора Бондарчука

Новости России. 26 января в прокат вышел новый фильм Федора Бондарчука «Притяжение». Прошлый фильм режиссера – военная драма «Сталинград» стала самой кассовой работой в российском кинематографе. Сам Бондарчук в этот раз ставит цель посоревноваться с самим собой. Мы проследили творческий путь режиссера «зрительского кино», которое собирает миллионы долларов в прокате.

Съемки фильма «Сталинград». Фото: filmz.ru

Федор Бондарчук – сын известного советского режиссера Сергея Бондарчука, который поставил такие работы как «Судьба человека», «Они сражались за Родину», «Война и мир». Как признается Бондарчук-младший, во ВГИК он поступил по блату. Федор Бондарчук, режиссер:

После окончания школы я собрался поступать в МГИМО. Даже успел всем об это сообщить. Но отец буквально заставил меня подать документы во ВГИК — курс как раз набирал его друг Игорь Таланкин. Поступил ли я в итоге во ВГИК по блату? Да, поступил. Тогда нельзя было себе представить, что сын Сергея Бондарчука проваливается на вступительных экзаменах. Но дальше блат кончился. Когда я учился на втором курсе, на меня уже показывали пальцами — ага, сынок пошел. Это было уже после знаменитого Пятого съезда Союза кинематографистов, на котором низвергли отца. Этот период совпал с моим первым бунтом против той жизни. Это было желание начать жить самостоятельно.

Фото: filmz.ru

В начале девяностых Бондарчук стал снимать клипы многим российским знаменитостям, например, Ветлицкой, Орбакайте, Варум, Меладзе, Пугачевой, группе «Моральный кодекс» и многим другим. Бондарчук отмечал, что «клипы — это то единственное, что отличает меня как творческую индивидуальность. Это то, что выражает меня наиболее полно, то, что сделало мне имя». Далее по тексту вы встретите много раз слово «первый». Это не удивительно, потому что Бондарчука можно назвать первопроходцем во многих вещах в российском кинематографе.

Фото: filmz.ru

Первой полнометражной работой режиссера стал фильм «9 рота» о группе молодых солдат, которые во время Афганской войны должны были занять и удерживать важную высоту. Фильм стал самым кассовым фильмом в 2005 году. Ему удалось собрать в прокате в 2,5 раза больше своего бюджета. По словам режиссера, «мы до сих пор вспоминаем «9 роту», это был восторг! Пять месяцев, наверное, лучших в моей жизни, как и у многих членов съемочной группы. Я их предупреждал: «Братцы, это не жизнь. Жизнь - там, в городах, и она другая. Сейчас все закончится, поэтому готовьтесь - прилетит страшная депрессия».

Кадр из фильма «9 рота». Фото: filmz.ru

Александр Роднянский в книге «Выходит продюсер» отмечал, почему он стал работать с Бондарчуком: «Он искренне хотел заниматься кинематографом прямых эмоций и не выказывал никакого интереса к фестивальному признанию. Этот его подход подкупал. Так что именно встреча с Федором дала мне основания включиться в проект. Если бы его предложил мне кто-то другой, думаю, я бы вежливо отказался. На съемках сразу стало очевидно, что Федор Бондарчук – режиссер-постановщик в полном смысле слова. Масштабный съемочный процесс – его стихия. Причем для него принципиально важно, чтобы вокруг были не просто профессионалы, а близкие ему люди. Бондарчук из кинематографической семьи, и для него кино – family business, семейное дело. Подход, казалось бы, не без изъяна, но в случае с «9 ротой» он полностью себя оправдал».

Кадр из фильма «9 рота». Фото: filmz.ru

Через два года Федор Бондарчук приступил к съемкам фантастического фильма по роману братьев Стругацких «Обитаемый остров». В то время этот фильм стал самой дорогостоящей картиной российского кинематографа, но эта работа не принесла авторам золотых гор. В одном из интервью Бондарчук рассказывал, что «прежде чем пускаться в ответственное путешествие под названием «Обитаемый остров», которое стоило 36 миллионов долларов — таков был бюджет дилогии, мы все просчитали. Но вмешался кризис. Когда курс рубля стал резко падать, мы потеряли только на первом фильме 8 миллионов долларов — они просто улетели в воздух. Да, рассчитывали на прибыль, но не получилось. Вышли в ноль».

Кадр из фильма «Обитаемый остров». Фото: filmz.ru

В 2009 году перед выходом второй части фильма один из авторов романа-первоисточника, по которому был снят фильм, заявил, что у него нет серьезных замечаний к нему. Борис Стругацкий, писатель:

Этот фильм — удачная и достаточно точная экранизация романа, и уже это обстоятельство ставит его особняком среди прочих экранизаций наших романов. Подчеркиваю: экранизаций — потому что среди фильмов по мотивам есть и более значительные картины. У меня нет серьезных претензий к фильму. Хотя иногда и кажется, что зрителю, не читавшему романа, многое в фильме покажется непонятным, пройдет мимо внимания, не зацепит. Впрочем, это, наверное, неизбежно при любой экранизации.

Кадр из фильма «Обитаемый остров: Схватка». Фото: filmz.ru

Следующим фильмом, который снял Федор Бондарчук, стала военная драма «Сталинград». В нем рассказан один эпизод Сталинградской битвы – сражение за дом, который стратегически ценный для обеих сторон. Этот фильм стал самым кассовым фильмом российского кинематографа – его сборы составили около 68 миллионов рублей. «Сталинград» был первой российской лентой, которая демонстрировалась в формате IMAX.

Съемки фильма «Сталинград». Фото: filmz.ru

Режиссер называл этот фильм «путешествием»: «Когда я начинал съемки, мне нужно было решить для себя, какую картину я снимаю. Эпос? Да. Симфонию? Да. Сагу? Да. Легенду? Да. Но отнюдь не приближенный к реальным событиям документальный фильм. Другое дело, что мы это никому не объясняли в надежде, что зритель сам все поймет». О работе над «Сталинградом» Бондарчук-младший говорил как о «лучшем времени в своей жизни».

Съемки фильма «Сталинград». Фото: filmz.ru

Фильм «Притяжение» стал первым российским фильмом о пришельцах. В основе сюжета фильма инопланетный корабль, который приземлился в одном из районов Москвы. Этот фильм окончательно убедил зрителя в том, что Федор Бондарчук новатор. Его коллеги говорят, что он – прогрессивный режиссер и если есть какая-то новая технология, то на съемках он старается ее задействовать. Сам режиссер признает, что «находится в постоянном исследовании визуальных новшеств».

Съемки фильма «Притяжение». Фото: filmz.ru