В ГАИ проводят профилактическую работу с водителями СПМ и не будут никого штрафовать – Кубраков

За 10 дней действия новых правил дорожного движения, касающихся средств персональной мобильности, восемь самокатов уже признали механическими транспортными средствами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Лаборатории выдали им электронный паспорт, на основании которого и будет проводиться регистрация в ГАИ.

Такие данные озвучены 10 сентября, во время торжественной церемонии открытия обновленного здания Госавтоинспекции города Минска. Министр внутренних дел отметил эффективность новаций. По словам Ивана Кубракова, новые правила дорожного движения работают. Самое главное, что не допущено ни одной смерти с участием велосипедистов и владельцев средств персональной мобильности.

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:

Государство в первую очередь думает о безопасности наших граждан, никакого предвзятого отношения нет, не было и не будет. Сотрудники ГАИ проводят только профилактическую работу и рекомендуют гражданам, объясняют, где можно зарегистрировать данное средство индивидуальной мобильности. Всего лишь объясняют – никто никого штрафовать не будет, никто никого не будет привлекать к административной ответственности. Но если управляют средствами индивидуальной мобильности в состоянии алкогольного опьянения, такие граждане будут нести ответственность в соответствии с данными правилами дорожного движения. Это было ранее и есть сейчас.