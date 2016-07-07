Прямой эфир

«Я счастлив»: Сергей Безруков показал новорожденную дочь

07 июля 2016 14:25
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости России. Пополнение в семье популярного российского актера Сергея Безрукова и известного режиссера Анны Матисон. 4 июля Матисон родила Безрукову дочь. Девочку назвали Марией.

Радостной новостью актер поделился со своими подписчиками в Instagram.

Сергей Безруков (запись в Instagram):
Дорогие мои, Хорошие! 4-го июля, точно в срок, Анечка подарила мне дочь. Машеньку! Я счастлив!

О том, что Сергей Безруков станет отцом, стало известно накануне фестиваля «Кинотавр». Официальное заявление сделала представитель актера.

«Я счастлив»: Сергей Безруков показал новорожденную дочь -1


Сергей Безруков с новорожденной дочерью. Источник фото: instagram.com/s_bezrukov/

Сообщение на официальном сайте актера:
Во избежание нежелательного ажиотажа на фестивале «Кинотавр» Сергей Безруков заранее сообщает своим поклонникам и журналистам, что они с женой ждут ребенка. Пара едет в Сочи на «Кинотавр» не отдыхать и не в качестве гостей, а как участники кинофестиваля, участие подразумевает, в том числе, проведение пресс-конференции и интервью.

Напомним, 42-летний актер узаконил свои отношения с продюсером, сценаристом и режиссером Анной Матисон в марте этого года. Здесь подробности.

# Фотофакт # Звезды # калейдоскоп # Сергей Безруков

Другие новости рубрики

Все новости
Две недели врачи борются за жизнь солиста группы «Отпетые мошенники», певец в коме
07 июля 2016 11:36

Две недели врачи борются за жизнь солиста группы «Отпетые мошенники», певец в коме

Подписаться, нельзя пропустить. 5 белорусских инстаграмов
07 июля 2016 10:07

Подписаться, нельзя пропустить. 5 белорусских инстаграмов

Фотофакт: свадьба дальнобойщика стала хитом в соцсетях
07 июля 2016 09:56

Фотофакт: свадьба дальнобойщика стала хитом в соцсетях