«Я счастлив»: Сергей Безруков показал новорожденную дочь

Сообщение на официальном сайте актера:

Во избежание нежелательного ажиотажа на фестивале «Кинотавр» Сергей Безруков заранее сообщает своим поклонникам и журналистам, что они с женой ждут ребенка. Пара едет в Сочи на «Кинотавр» не отдыхать и не в качестве гостей, а как участники кинофестиваля, участие подразумевает, в том числе, проведение пресс-конференции и интервью.



Напомним, 42-летний актер узаконил свои отношения с продюсером, сценаристом и режиссером Анной Матисон в марте этого года. Здесь подробности.