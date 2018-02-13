Гильермо дель Торо возглавит жюри 75-ого Венецианского кинофестиваля

Мексиканский режиссер Гильермо дель Торо выбран председателем жюри основной конкурсной программы Венецианского кинофестиваля в 2018 году. Примечательно, что именно дель Торо получил на фестивале прошлого года «Золотого льва» за лучший фильм – постмодернистскую сказку для взрослых «Форма воды» .

Альберто Барбера, деректор фестиваля:

Гильермо дель Торо олицетворяет щедрость, любовь к фильмам прошлого и будущего и страсть к кино, которое может вызвать эмоции, влиять на людей и заставлять их думать. Благодаря его живому воображению, необычной чувствительности и доверию к силе образов он оживил фантастическую вселенную, в которой сосуществуют любовь и страх, а разнообразие сокровищ — основная ценность. Мы счастливы и горды тем, что он согласился возглавить жюри 75-го Венецианского кинофестиваля после того, как украсил предыдущий фестиваль блестящим фильмом «Форма воды». Он будет гениальным, любознательным и активным президентом.

Гильермо дель Торо уже работал в жюри Венецианского фестиваля: в 2006 году режиссер был членом группы, вручающей премию за лучший дебютный фильм.