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Гильермо дель Торо возглавит жюри 75-ого Венецианского кинофестиваля

13 февраля 2018 08:27
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Мексиканский режиссер Гильермо дель Торо выбран председателем жюри основной конкурсной программы Венецианского кинофестиваля в 2018 году. Примечательно, что именно дель Торо получил на фестивале прошлого года «Золотого льва» за лучший фильм – постмодернистскую сказку для взрослых «Форма воды».

Гильермо дель Торо возглавит жюри 75-ого Венецианского кинофестиваля-1

Дель Торо с «Золотым львом» фестиваля в 2017 году. Фото: THR    

Альберто Барбера, деректор фестиваля:
Гильермо дель Торо олицетворяет щедрость, любовь к фильмам прошлого и будущего и страсть к кино, которое может вызвать эмоции, влиять на людей и заставлять их думать. Благодаря его живому воображению, необычной чувствительности и доверию к силе образов он оживил фантастическую вселенную, в которой сосуществуют любовь и страх, а разнообразие сокровищ — основная ценность. Мы счастливы и горды тем, что он согласился возглавить жюри 75-го Венецианского кинофестиваля после того, как украсил предыдущий фестиваль блестящим фильмом «Форма воды». Он будет гениальным, любознательным и активным президентом.

Гильермо дель Торо уже работал в жюри Венецианского фестиваля: в 2006 году режиссер был членом группы, вручающей премию за лучший дебютный фильм.

Гильермо дель Торо возглавит жюри 75-ого Венецианского кинофестиваля-4

Премьера «Формы воды» в Венеции. Фото: THR

Гильермо дель Торо:
Быть президентом жюри Венецианского фестиваля  большая честь и ответственность, которые я принимаю с уважением  и благодарностью. Венеция  окно в мировое кино и возможность отпраздновать его силу и культурное значение.

75-ый кинофестиваль в Венеции пройдет с 29 августа по 8 сентября 2018 года.

Берлинский и Каннский фестивали 2018 года возглавят Том Тыквер и Кейт Бланшетт соответственно.

# Звезды # Фотофакт # Кино # Кино # Гильермо дель Торо

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