Главный герой «Притяжения»: Александр Петров пишет стихи и мечтает сняться в Голливуде

Новости России. В новом фильме Федора Бондарчука «Притяжение» главную роль сыграл 28-летний российский актер Александр Петров. Многим он известен по своим ролям в сериалах «Метод», «Фарца», «Закон каменных джунглей», «Полицейский с Рублевки».
Новости России. В новом фильме Федора Бондарчука «Притяжение» главную роль сыграл 28-летний российский актер Александр Петров. Многим он известен по своим ролям в сериалах «Метод», «Фарца», «Закон каменных джунглей», «Полицейский с Рублевки».
Александр Петров. Фото: actorsashapetrov
Несмотря на свою ежегодно растущую популярность, Александр Петров критичен к себе и много раз в интервью заявлял, что
не считает себя звездой
и старается не поддаваться звездной болезни, потому что в его деле главное ежедневно совершенствоваться, справляться с трудностями и ориентироваться на лучших в этом деле.
В одной из бесед Петров говорил, что «когда смотришь фильм «Выживший», понимаешь, что на одной с тобой планете живут такие люди, как режиссер Алехандро Гонсалес Иньярриту или актер Леонардо Ди Каприо, фильмы которых смотрят миллионы людей на всей планете. У Ди Каприо, помимо прочего, активная благотворительная деятельность, и одна из основных его целей — борьба с изменением климата на планете Земля. Только вдумайся: борьба с изменением климата! Как после этого можно оценить себя?».
Фото: actorsashapetrov
К тому же молодой актер старается развиваться в актерской профессии и выбирать проекты, за которые ему не было бы стыдно. Он отмечал, что «сейчас Мэттью Макконахи проснулся, позавтракал. И я знаю, мы живем на одной планете — можем пересечься где-то, встретиться. А когда ты живешь с мыслью, что такие, как Мэттью, где-то рядом, тебе уже трудно начать хвастаться и хвалиться своими достижениями. Давайте будем объективными. Это смешно. Есть какие-то вещи, к которым надо стремиться. И очень много и усердно работать».
Кадр из фильма «Притяжение». Фото: filmz.ru
2016 год для актера был успешным.
Кроме съемок в новых проектах, он играл в двух театрах — имени Ермоловой и имени Пушкина, а еще озвучил мультфильм «Волки и овцы: бе-е-е-зумное превращение» и представил свой проект #ЗАНОВОРОДИТЬСЯ, который объединяет в себе несколько видов искусства – театр, кино, музыку и поэзию.
Фото: actorsashapetrov
25 января 2017 Александру Петрову исполнилось 28 лет.
Актер опубликовал в социальных сетях пост, в котором благодарит свое счастливое число.
Александр Петров (запись в Instagram):
Есть только такая фотография, но не в ней дело. Вчера был спектакль Гамлет в #театрЕрмоловой в день рождения, уже второй раз. Какая-то магия у меня с числом 25. 24-го была премьера #притяжение и я выходил из зала кинотеатра Октябрь в 00:07. 25 января в 2013 году в театре им. Ермоловой висел приказ о зачисление в труппу. Вообщем как-то это всё работает по своим законам. Чудо. Оно каждый раз случается в день рождения, если в него верить. Вчера были невероятные ощущения. Спасибо всем за цветы, подарки, поздравления. Ценно, важно, очень приятно. Ещё раз спасибо. Слова заканчиваются. Остаются эмоции, картинки, вспышки, звуки... На всю жизнь».
Фото: actorsashapetrov
Кроме кино, молодой актер имеет еще
два больших увлечения. Это поэзия и фотография.
В социальных сетях Александр Петров выкладывает фотографии своих коллег, кадры из путешествий и иногда подписывает их собственными стихами. В одном из интервью он говорил, что у него накопилось за 2016 год около 25 стихотворений. Правда, о том, чтобы издать книгу, пока не задумывается.
Фото: actorsashapetrov
Александр Петров, актер:
Ну это же бред, мне 27 лет — какая книга? Мой учитель Леонид Хейфец всегда говорил: «Не надо торопиться, ты можешь сделать всё что угодно, но надо обязательно сохранять содержание, нести какой-то смысл». По этому закону я и живу в профессии, а уж в какой оболочке это будет — не так важно.
Фото: actorsashapetrov
В мечтах актера сняться у таких знаменитых режиссеров, как Стивен Спилберг, Квентин Тарантино, Гай Ричи. Как шутил сам Петров: «Плох тот солдат, что не мечтает стать генералом. Планки надо всегда ставить себе самые-самые высокие. Даже если это кажется невозможным до абсурда, и кажется, что этого никогда не будет. Неизвестно, а может будет. Иди к этому, мечтай!»
Фото: actorsashapetrov
Актер также доказывает, что его мечта поработать за границей – это не просто пустые слова.
Он признался, что «какое-то время назад плотно занимался английским, сейчас меньше свободного времени на это, но совсем скоро опять возобновлю изучение языка. Там же еще очень важна работа над акцентом. Безумно страшно начинать всё сначала в Голливуде. Я не могу сказать, что сейчас готов всё бросить, получив предложение, и поехать. Но я бы очень хотел, чтобы передо мной встал такой выбор: на год уехать, углубиться в большую работу и практически сюда не приезжать или остаться. Но мне кажется, что не обязательно выбирать, можно сниматься и там, и тут».