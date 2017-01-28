Главный герой «Притяжения»: Александр Петров пишет стихи и мечтает сняться в Голливуде

Новости России. В новом фильме Федора Бондарчука «Притяжение» главную роль сыграл 28-летний российский актер Александр Петров. Многим он известен по своим ролям в сериалах «Метод», «Фарца», «Закон каменных джунглей», «Полицейский с Рублевки».

Александр Петров. Фото: actorsashapetrov

Несмотря на свою ежегодно растущую популярность, Александр Петров критичен к себе и много раз в интервью заявлял, что не считает себя звездой и старается не поддаваться звездной болезни, потому что в его деле главное ежедневно совершенствоваться, справляться с трудностями и ориентироваться на лучших в этом деле. В одной из бесед Петров говорил, что «когда смотришь фильм «Выживший», понимаешь, что на одной с тобой планете живут такие люди, как режиссер Алехандро Гонсалес Иньярриту или актер Леонардо Ди Каприо, фильмы которых смотрят миллионы людей на всей планете. У Ди Каприо, помимо прочего, активная благотворительная деятельность, и одна из основных его целей — борьба с изменением климата на планете Земля. Только вдумайся: борьба с изменением климата! Как после этого можно оценить себя?».

Фото: actorsashapetrov

К тому же молодой актер старается развиваться в актерской профессии и выбирать проекты, за которые ему не было бы стыдно. Он отмечал, что «сейчас Мэттью Макконахи проснулся, позавтракал. И я знаю, мы живем на одной планете — можем пересечься где-то, встретиться. А когда ты живешь с мыслью, что такие, как Мэттью, где-то рядом, тебе уже трудно начать хвастаться и хвалиться своими достижениями. Давайте будем объективными. Это смешно. Есть какие-то вещи, к которым надо стремиться. И очень много и усердно работать».

Кадр из фильма «Притяжение». Фото: filmz.ru

2016 год для актера был успешным. Кроме съемок в новых проектах, он играл в двух театрах — имени Ермоловой и имени Пушкина, а еще озвучил мультфильм «Волки и овцы: бе-е-е-зумное превращение» и представил свой проект #ЗАНОВОРОДИТЬСЯ, который объединяет в себе несколько видов искусства – театр, кино, музыку и поэзию.

Фото: actorsashapetrov

25 января 2017 Александру Петрову исполнилось 28 лет. Актер опубликовал в социальных сетях пост, в котором благодарит свое счастливое число.



Александр Петров (запись в Instagram):

Есть только такая фотография, но не в ней дело. Вчера был спектакль Гамлет в #театрЕрмоловой в день рождения, уже второй раз. Какая-то магия у меня с числом 25. 24-го была премьера #притяжение и я выходил из зала кинотеатра Октябрь в 00:07. 25 января в 2013 году в театре им. Ермоловой висел приказ о зачисление в труппу. Вообщем как-то это всё работает по своим законам. Чудо. Оно каждый раз случается в день рождения, если в него верить. Вчера были невероятные ощущения. Спасибо всем за цветы, подарки, поздравления. Ценно, важно, очень приятно. Ещё раз спасибо. Слова заканчиваются. Остаются эмоции, картинки, вспышки, звуки... На всю жизнь».

Фото: actorsashapetrov

Кроме кино, молодой актер имеет еще два больших увлечения. Это поэзия и фотография. В социальных сетях Александр Петров выкладывает фотографии своих коллег, кадры из путешествий и иногда подписывает их собственными стихами. В одном из интервью он говорил, что у него накопилось за 2016 год около 25 стихотворений. Правда, о том, чтобы издать книгу, пока не задумывается.

Фото: actorsashapetrov

Александр Петров, актер:

Ну это же бред, мне 27 лет — какая книга? Мой учитель Леонид Хейфец всегда говорил: «Не надо торопиться, ты можешь сделать всё что угодно, но надо обязательно сохранять содержание, нести какой-то смысл». По этому закону я и живу в профессии, а уж в какой оболочке это будет — не так важно.

Фото: actorsashapetrov

В мечтах актера сняться у таких знаменитых режиссеров, как Стивен Спилберг, Квентин Тарантино, Гай Ричи. Как шутил сам Петров: «Плох тот солдат, что не мечтает стать генералом. Планки надо всегда ставить себе самые-самые высокие. Даже если это кажется невозможным до абсурда, и кажется, что этого никогда не будет. Неизвестно, а может будет. Иди к этому, мечтай!»

Фото: actorsashapetrov