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62-летняя актриса Ким Бесинджер выходит замуж за своего парикмахера

17 декабря 2015 15:09
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Новости США. Более 12 лет актриса Ким Бесинджер на вопросы журналистов о спутниках жизни отвечала, что наслаждается своей свободой.

Как пишут американские издания, одна из самых красивых и востребованных актрис 90-х отметит свое 63-летие в статусе жены.

62-летняя актриса Ким Бесинджер выходит замуж за своего парикмахера-1


Ким Бесинджер и Митч Стоун

Ким Бесинджер и ее избранник, парикмахер и стилист Митч Стоун, уже обменялась так называемыми «кольцами обещания». Об этом событии рассказала мама актрисы, 90-летняя Энн Ли.

Энн Ли (порталу Radar Online):
Нет, Ким и Митч не женаты, но я знаю, что моя дочь планирует церемонию в следующем году. Ее возлюбленный не делал предложение руки и сердца – вместо этого они трогательно обменялись «кольцами обещания». Пока ей не до свадьбы. У нас много проблем. Я недавно вернулась из госпиталя, не могу самостоятельно ничего делать. На Рождество они приедут ко мне вместе

62-летняя актриса Ким Бесинджер выходит замуж за своего парикмахера-3


Ким Бесинджер (1998 год)

Этот брак станет третьим для Ким Бесинджер. Первым ее супругом был гример Рон Бриттон. Вторым – актер и кинорежиссер Алек Болдуин. Вместе они прожили больше десяти лет, однако в 2004 году оформили развод. У Ким и Алека есть дочка Айленд, сейчас ей 20 лет.


Айленд Болдуин

# Кино # Звезды # Ким Бесинджер

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