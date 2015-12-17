62-летняя актриса Ким Бесинджер выходит замуж за своего парикмахера

Новости США. Более 12 лет актриса Ким Бесинджер на вопросы журналистов о спутниках жизни отвечала, что наслаждается своей свободой.

Как пишут американские издания, одна из самых красивых и востребованных актрис 90-х отметит свое 63-летие в статусе жены.