62-летняя актриса Ким Бесинджер выходит замуж за своего парикмахера
Новости США. Более 12 лет актриса Ким Бесинджер на вопросы журналистов о спутниках жизни отвечала, что наслаждается своей свободой.
Как пишут американские издания, одна из самых красивых и востребованных актрис 90-х отметит свое 63-летие в статусе жены.
Ким Бесинджер и Митч Стоун
Ким Бесинджер и ее избранник, парикмахер и стилист Митч Стоун, уже обменялась так называемыми «кольцами обещания». Об этом событии рассказала мама актрисы, 90-летняя Энн Ли.
Энн Ли (порталу Radar Online):
Нет, Ким и Митч не женаты, но я знаю, что моя дочь планирует церемонию в следующем году. Ее возлюбленный не делал предложение руки и сердца – вместо этого они трогательно обменялись «кольцами обещания». Пока ей не до свадьбы. У нас много проблем. Я недавно вернулась из госпиталя, не могу самостоятельно ничего делать. На Рождество они приедут ко мне вместе
Ким Бесинджер (1998 год)
Этот брак станет третьим для Ким Бесинджер. Первым ее супругом был гример Рон Бриттон. Вторым – актер и кинорежиссер Алек Болдуин. Вместе они прожили больше десяти лет, однако в 2004 году оформили развод. У Ким и Алека есть дочка Айленд, сейчас ей 20 лет.
Айленд Болдуин