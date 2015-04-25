Актриса Мила Кунис и ее супруг Эштон Кутчер ответили на обвинение в краже курицы у украинской певицы

Новости США. Актриса Мила Кунис и ее супруг Эштон Кутчер записали шуточный видеоролик, в котором опровергли выдвинутые обвинения в краже курицы. Как пишет People, 22 апреля украинская певица Кристина Каро потребовала от звезды компенсации за кражу цыпленка, которая якобы произошла 25 лет назад. Госпожа Каро заявила, что Кунис обязана выплатить ей пять тысяч долларов за то, что много лет назад украла у нее цыпленка по кличке Собачка.

Каро утверждает, что училась с Милой Кунис в одном классе.







Кристина Каро, певица:

У Милы была настоящая «куриная» зависть. Ей нравилась моя Собачка, она часами могла играть с ней. Я уверена – это Мила украла мою курицу. Она утешала меня: «Кристина, не плачь, у вас же целая птицеферма!» Теперь-то я понимаю, зачем она это говорила. Сейчас я успешная певица и хочу восстановить справедливость. Мила нанесла мне психологическую травму.



По словам украинской певицы, потеря цыпленка сильно ударила по ее психике, в результате чего Каро пришлось пройти дорогостоящий курс реабилитации, что в конечном итоге помешало ей «осуществить американскую мечту».

Кунис и Кутчер настолько прониклись абсурдностью просьбы, что ответили на предъявленные обвинения.





Эштон Кутчер:

Давай проясним ситуацию. Ты украла курицу у 1-месячного ребенка, который еще и говорил с тобой? Мало того, что ей был на тот момент 1 месяц, так она еще и разговаривать умела на английском, живя в Украине. Да это самый умный ребенок, которого я когда-либо знал!



Мила Кунис:

Я был опустошена. Я плакала. Я была так ошеломлена. Я подумала: «Какую еще курицу я украла?». Я извинилась перед этой женщиной, которая на тот момент должна была быть одномесячным ребенком.

Как пишет пресса, Кристина всеми мыслимыми и не очень способами желает привлечь внимание к своей персоне. И, надо отметить, это ей удается. Видео украинской певицы за несколько дней стало хитом на YouTube, а ее имя – одним из самых популярных запросов в Google.





Почему жертвой восходящей звезды Кристины Каро стала голливудская актриса Мила Кунис? Этим вопросом сейчас задаются пользователи социальных сетей. Дело в том, что Мила Кунис родилась в городе Черновцы (Украинская ССР). Когда Мила была еще совсем ребенком, ее семья эмигрировала в США и поселилась в Лос-Анджелесе. Кунис начала актерскую карьеру в 1994 году. Одной из наиболее значимых ролей актрисы в кино является роль балерины Лили в фильме «Чёрный лебедь», за которую она была награждена премией «Сатурн» и номинировалась на «Золотой глобус» и Премию Гильдии киноактёров США за лучшую женскую роль второго плана. Кунис утверждает, что ее семья уехала из украинского города Черновцы, когда ей исполнился один месяц. Существует несколько версий по поводу того, когда семья Милы Кунис переехала в США. По версии «Википедии», они эмигрировали в 1991 году. Сама Кунис в интервью 2011 года говорила, что ее семья уехала из СССР в 1988 году.