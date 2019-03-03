Скарлетт Йоханссон подумывает о третьем замужестве

Новости США. 34-летняя американская актриса Скарлетт Йоханссон обдумывает возможность третьего замужества.

Как сообщает Пятый канал, исполнительница роли Чёрной вдовы уже около двух лет встречается с комиком и сценаристом телешоу Saturday Night Life Колином Жостом.

За прошедшее время Жост не только сумел произвести впечатление на Скарлетт, но и подружился с её 4-летней дочкой Роуз Дороти Дориак. Сейчас пара размышляет о перспективах совместной жизни.

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