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Скарлетт Йоханссон подумывает о третьем замужестве

03 марта 2019 14:18
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Новости США. 34-летняя американская актриса Скарлетт Йоханссон обдумывает возможность третьего замужества.  

Как сообщает Пятый канал, исполнительница роли Чёрной вдовы уже около двух лет встречается с комиком и сценаристом телешоу Saturday Night Life Колином Жостом.  

За прошедшее время Жост не только сумел произвести впечатление на Скарлетт, но и подружился с её 4-летней дочкой Роуз Дороти Дориак. Сейчас пара размышляет о перспективах совместной жизни.  

Скарлетт Йоханссон о материнстве и браке: «Не хочу, чтобы мой ребенок чувствовал себя как в цирке»  

Скарлетт Йоханссон подумывает о третьем замужестве-1

Фото: instagram.com/seriouslyscarlett  

Йоханссон была замужем дважды. Её первым мужем был Райан Рейнольдос, вторым – Ромен Дориак. Оба брака продлились около трёх лет.  

Ранее мы сообщали, что Marvel анонсировал сольный фильм о Чёрной вдове. 

Ожидается, что по стилистике фильм будет близок к кинокартине «Первый мститель: Другая война» (подробнее здесь).  

# Звезды # калейдоскоп # Скарлетт Йоханссон # Колин Жост

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